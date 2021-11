El Supremo, dividido, se opone al indulto de Juana Rivas

El Tribunal Supremo se ha opuesto a la concesión de un indulto total a Juana Rivas, condenada en 2018 a dos años y seis meses de cárcel por sustracción de sus dos hijos menores de edad. El debate ha sido intenso en el seno de la Sala de lo Penal que ha quedado totalmente dividida en cuanto a una medida de gracia parcial con ocho magistrados a favor y ocho en contra. Por ello, el tribunal ha decidido enviar un informe al Gobierno, que es quien decide en última instancia, en el que se recogen las posturas tanto de un lado como del otro.

“Los términos en los que se ha desarrollado la deliberación no han permitido obtener una conclusión unánime en uno y otro sentido”, expone el informe del Tribunal que ya el pasado mes de abril acordó rebajar la pena de cinco años de cárcel que le había impuesto la Audiencia Provincial de Granada.

Rivas había solicitado la medida de gracia el pasado mes de mayo alegando que carecía de antecedentes penales, que estaba participando en un proyecto de empleo autónomo y que estaba cumpliendo rigurosamente con el régimen de custodia con su exmarido Francesco Arcuri. Este también envió un escrito al Supremo para oponerse al indulto. Por su parte, la Fiscalía del alto tribunal respaldaba el indulto parcial.

Ocho magistrados se han mostrado en sintonía con este informe que el pasado mes de julio emitió el Ministerio Público indicando que no había desproporción en las penas impuestas por la importancia del derecho a la custodia y que, por eso, no cabe un indulto total, pero que sí podría darse uno parcial debido a su buena conducta y a no haber vuelto a tener problemas en el traspaso de los niños. Cabe recordar que Rivas se negó a entregar a los menores a su padre, a quien acusaba de violencia de género, incluso con una orden de un juez mediante para que se los llevara de regreso a Italia de donde él es natural.

La Sala ha estado unida en la negativa de eliminar la pena en su totalidad, pero se ha fracturado en la posibilidad de reducirla. El ponente, Andrés Palomo, expone que posteriormente a la condena de Rivas se han producido otros procedimientos en Italia que revelan manifestaciones de su hijo mayor en las que en una clínica italiana manifiesta su deseo de vivir con la madre y los malos tratos de su padre. Además, manifiesta el temor de que su padre se entere de lo que está contando pues “en una ocasión similar había hablado con un juez que se había enfadado mucho”. Al indulto parcial también se muestran favorables los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Vicente Magro, Susana Polo y Javier Hernández.

En contra de cualquier conmutación de la pena están, por tanto, Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Miguel Colmenero, Pablo Llarena, Carmen Lamela, Eduardo Porres, Ángel Hurtado y Leopoldo Puente, quienes recuerdan que ya en el recurso de casación le rebajaron la pena. Creen que no se trata de pronunciarse ahora sobre la existencia o no de violencia de género ni sobre la custodia de otros procesos que se siguen en Italia.