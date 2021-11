El Gobierno se pliega a las exigencias de ERC, PNV y Bildu y salva el primer escollo de los Presupuestos

El Gobierno ha conseguido superar el primer trámite parlamentario para la aprobación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado. En total los grupos parlamentarios habían presentado siete enmiendas a la totalidad de las cuentas Públicas que han sido rechazadas con 188 votos. El primer examen ha sido aprobado gracias al apoyo de ERC, Bildu y PNV, entre otros. Un oxígeno con el que los socios siguen sosteniendo al Ejecutivo de coalición pero que puede dificultarse por el camino debido al hartazgo de los socios, que han advertido ya que “queda un buen trecho” para su aprobación final antes de que termine el año.

Durante dos jornadas parlamentarias la ministra de Hacienda ha defendido sus cuentas públicas como “las más expansivas de la historia” y como “antídoto al populismo”. Desde la oposición encabezada por el PP, han acusado de traer al Congreso de los Diputados unas cuentas “que nacen muertas”, mientras que entre sus socios han avisado que tan sólo han superado el primer debate y que deberán negociar con ellos para conseguir el aval final.

De este modo los Presupuestos Generales del Estado de 2022 superan el primer escollo en el Congreso, tras rechazar las siete enmiendas de totalidad de los partidos que buscaban tumbar las nuevas cuentas y devolverlas al Gobierno.

Para ello, el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ha sumado los votos de Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, el BNG, el PRC y Teruel Existe.

A favor de la devolución de las cuentas han votado el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria. Todas estas formaciones, a excepción de UPN, habían registrado enmienda a la totalidad a las cuentas.

Los avisos

Desde la oposición, el líder del PP, Pablo Casado esgrimió ayer su rotundo “no” a las cuentas públicas” tildándolas de “bodrio presupuestario” y augurando que será su partido el que deberá “arreglar esta ruina”. Además avisó que si el Gobierno no publicaba el acuerdo con la Comisión Europea para saber “la condicionalidad” en la recepción de los fondos europeos, lo denunciará ante Europa. “Ya está bien de mentir”, esgrimió. Mientras, desde Vox, su portavoz Iván Espinosa de los Monteros acusó al Gobierno de no tener “ningún tipo de credibilidad” y que las cuentas públicas suponen “pagar el alto precio” que los aliados de Sánchez “exigen” para mantenerle en Moncloa.

Entre los socios, el Ejecutivo recibió críticas desde ERC hasta el PNV. Si bien son los actores que han permitido dar oxígeno al Ejecutivo para aprobar el primero de los exámenes sobre el Proyecto de Presupuestos, lo cierto es que todos han avisado que el siguiente trámite no será similar al primero. Los republicanos han avisado que si bien no han presentado ahora enmiendas a la totalidad, no deben confiarse de cara la segunda fase. Recordó Gabriel Rufián que estuvo a punto de tumbarlos “por 15 minutos” debido a la negativa inicial del Ejecutivo de blindar el catalán en la ley Audiovisual. Negó, además, que los Presupuestos fueran “los más sociales” de la historia, puesto que, a su juicio, son solo “la promesa”.

Desde el PNV admitieron que todavía queda “un buen trecho para acordar” el proyecto presupuestario, pero rebajaron el tono porque “comparten la necesidad de que el Estado cuente con unos presupuestos para la continuar con la recuperación” económica que, reconoció, ya está iniciada tras la pandemia de la Covid-19. Desde Bildu avisaron al Ejecutivo de que “debe ganarse” sus votos para la aprobación presupuestaria y marcaron como línea roja la “derogación completa” de la reforma laboral.