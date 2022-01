El juez concluye el caso Dina, pero escuchará a Bousselham

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido no continuar más con la investigación del “caso Dina” después de que la Policía no haya concluido quién destruyó la tarjeta de la ex asesora de Pablo Iglesias. Esto no afecta a las diligencias que ya están acordadas: el magistrado escuchará a Dina Bousselham, a su ex pareja y al exDAO Eugenio Pino.

Estas actuaciones son una orden de la Sala de lo Penal y el magistrado no puede eludirlas pero, según el auto dictado este jueves y al que ha tenido acceso LA RAZON, García Castellón no cree que estas declaraciones cambien el rumbo de lo ya indagado.

La Policía entregó esta semana un informe que era clave para el devenir de esta pieza del caso Tándem y las conclusiones cierran la puerta a cualquier posible implicación del ex líder de Podemos Pablo Iglesias. En un inicio estuvo sobre la mesa llamarlo para escuchar su versión, puesto que el instructor cree que él está implicado en la destrucción de la tarjeta de Bousselham (así lo demostró cuando trató de imputarlo a través del Tribunal Supremo), pero tras una lectura detallada del informe está posibilidad de ha diluido. Los delitos por los que podría haberlo llamado han quedado sin indicios suficientes: el de revelación de secretos necesita de la denuncia de la ex asesora (que no se ha producido) y el delitos informáticos no se ha atado tras el informe. La policía científica concluyó que la tarjeta era inaccesible y no se puede determinar quién accedió por última vez, ni quien o como se destruyó.