Yolanda Díaz confirma que en primavera comenzará su proyecto de escucha

Será en primavera cuando la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, comience su “proyecto de escucha” para abrir un diálogo con la sociedad, que culminará con la creación de una nueva fuerza política que aúne a los espacios a la izquierda del PSOE y bajo la que tratará de reconducir el declive al que apuntan las encuestas y que se vio confirmado en las elecciones de Castilla y León, donde, por ejemplo, Unidas Podemos, se quedó a punto de desaparecer en el Parlamento regional. Lo hace justo después de los malos resultados obtenidos por la izquierda en su conjunto en estos comicios, aunque desde su entorno precisan que no se debe a este motivo ni tampoco coincide en el tiempo con este escenario.

Así lo ha anunciado la también ministra de Trabajo y líder de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz en una entrevista en La Noche en 24H. “En primavera me lanzo a ese proyecto de escucha”, ha dicho, mostrándose “ilusionada”, porque, dice “hay esperanza” y “un proyecto de país”. Un trabajo que piensa compaginar con su trabajo en el Ministerio de Trabajo. Una tarea que durará seis meses, según ha confirmado la vicepresidenta, y que cuando recabe las conclusiones, tomará la decisión sobre el rumbo de la plataforma, así como la decisión final, sobre sí ella se presenta como candidata a presidenta del Gobierno para las próximas elecciones generales.

Y es que, la vicepresidenta vuelve a recordar que ella todavía no se encuentra en el escenario de decidir sí se presenta a unas elecciones generales. “No he tomado esa decisión. Ese trabajo de legitimación de proyectos y medidas debe culminar en un proyecto electoral. Pero Igual que anuncio que me lanzo al proyecto, le digo que no estoy en condiciones de decir que soy candidata”, ha explicado. Un proyecto que, asegura, “no se trata de hacer un modelo a la izquierda del PSOE, sino un modelo novedoso, ilusionante”.

La vicepresidenta también ha anunciado que realizará en breve una gira por Andalucía, junto al sindicato de Comisiones Obreras y que desplegará una agenda intensa, donde incluye visitas internacionales, pero que, asegura, no estarán vinculadas al proyecto de escucha que encabezará.

Sobre la decisión de la vicepresidenta, de lanzarse a su proceso de escucha, no desvela si la ha comunicado todavía a Unidas Podemos, pero sí asegura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conoce sus pasos.