Feijóo: “Tengo más experiencia en gestión pública que todo el Gobierno”

El candidato a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado su campaña interna para liderar el PP en Mérida donde ha puesto en valor la experiencia que tiene en gestión pública algo que dijo es “fundamental” para poder presidir un país como España y, en este sentido, ha asegurado que él posee más “que todo el Gobierno junto”.

Feijóo, que estuvo acompañado por el líder de los populares en Extremadura, José Antonio Monago, destacó que “España afronta los peores momentos de su historia con el peor Gobierno de su historia reciente. El Gobierno más caro, el más débil, el más dividido, el menos creíble y el más inexperto”. Es por eso que destacó que “es bueno que antes de llegar a la presidencia hayas gestionado un euro público, porque si no, se nota”, ha comentado irónicamente Feijóo antes de poner sobre la mesa sus “30 años de experiencia” en gestión pública, “más que todos los ministros y ministras del actual Gobierno de coalición junto”.

Feijóo ha advertido que este “nulo” bagaje del equipo de Gobierno de Sánchez es el “culpable” de toda la situación que atraviesa España, haciendo referencia a la actual huelga de transportistas y, en consecuencia, “el momento dramático que vive el campo español”. “Esa falta de responsabilidad, de soberbia al no aceptar propuestas ajenas a ellos, y esa insistencia en buscar culpables y no soluciones es lo que hace que siempre lleguen tarde a todo y que nos cueste cada vez más llegar a fin de mes”, ha insistido.

Política “útil”

Para el presidente de la Xunta es “imprescindible” bajar los impuestos de la luz y de la gasolina, porque esto no significa que se disminuyan los ingresos de las administraciones públicas, sino “dejar de pedirle a la gente que pague un dinero que no tiene”. Por ello, ha vuelto a pedir al Gobierno que reaccione ya y baje los impuestos. “Dejemos de pedirle a la gente que pague un dinero que no tiene”.

También ha exigido a Sánchez respuestas para los agricultores y ganaderos y medidas inmediatas para dar salida a los productos perecederos, recordando que” apostar por el campo es apostar por España”.

Feijóo reivindicó una “política útil” que anteponga los intereses generales, con visión de país, que represente a las mayorías y construida desde la centralidad e incidió en que Extremadura no necesita un partido nacionalista o regionalista, sino financiación, servicios públicos, cohesión, infraestructuras y, sobre todo, respeto.