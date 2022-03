Cuatro partidos que apoyan a Sánchez reciben un veredicto desfavorable del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas ha emitido una nueva auditoría a los partidos políticos referida al ejercicio de 2017 en el que da un tirón de orejas a muchos de los socios que sostienen la coalición. En concreto, cuatro de los partidos que apoyan al gobierno han obtenido un veredicto desfavorable. Se trata de ERC, EH Bildu, Equo e IU. No obstante, otras seis formaciones también han recibido esa calificación: En Marea, EUiA, Mas per Mallorca, Partido Aragonés, Partit Demócrata Europeu Català y la ya desaparecida Convergencia Democrática de Catalunya.

El organismo analiza las cuentas de 25 formaciones. En este sentido, solo obtiene el resultado de favorable Coalición Canaria, mientras que otras 14 organizaciones políticas, entre las que están las mayoritarias, logran una nota de “favorable con salvedades”. En este grupo están: Anova, Barcelona en Comú, BNG, Ciudadanos, Compromís, Foro de Ciudadanos, Iniciativa per Catalunya-Verds, Nueva Canarias, PNV, PP, PSOE, PSC, Podemos y UPN.

Las principales causas para obtener un informe desfavorable es que no se han publicado la integridad de las cuentas o que se han presentado documentos incompletos. Es decir, no significa necesariamente que las formaciones hayan cometido fraude o alguna infracción.

Al mismo tiempo, este informe fiscalizador de 2017 alude a que los partidos deberían equilibrar sus fuentes de financiación, ya que en este ejercicio se refleja que las formaciones recibieron, como media, un 72% de dinero público y un 28% de financiación privada. En total, las formaciones recibieron 170 millones de euros procedentes de fondos públicos. Desde el Tribunal, hacen un llamamiento a que las organizaciones políticas busquen formas de financiación privada para no desaparecer si tienen problemas en las elecciones. Sirva como ejemplo, la debacle actual de Ciudadanos. En las elecciones, sean cuáles sean, las formaciones no solo se juegan su representación en el Parlamento, dependiendo de los resultados que obtengan también reciben una subvención. La debacle de Ciudadanos en las elecciones del 13F, que perdió once procuradores, también supondrá una considerable merma en sus ingresos. Según los cálculos efectuados por LA RAZÓN, los naranjas dejarían de ingresar 524.187 euros.

Según el informe en el caso del PP, el porcentaje de fondos públicos es del 83% mientras que en el PSOE es del 65%. Por el contrario, entre quienes menos nutren su financiación con fondos públicos figuran el BNG o Equo, entre otras.

Desde el Tribunal de Cuentas dan hasta el 30 de junio de cada año como plazo para entregar la contabilidad del año anterior. Sin embargo, el organismo tarda varios años para emitir su informe final. El de 2017 se ha aprobado ahora, cinco años después, en 2022.

Según la Ley Orgánica 2/1982 del Tribunal de Cuentas corresponde al Tribunal de Cuentas “la fiscalización de la actividad económico financiera de los partidos políticos inscritos en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, así como la de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos”. Por otro lado, la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los Partidos Políticos dice que corresponde al Tribunal de Cuentas en exclusiva “el control de la actividad económico financiera de los partidos políticos, sin perjuicio de las competencias relativas a la fiscalización de los procesos electorales autonómicos atribuidas a los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas”.

Desde el Tribunal de Cuentas explican que la institución espera acelerar la presentación de sus informes sobre los partidos y que no exista el desfase de que este mes se haya presentado el correspondiente a 2017. Para ello se ha contratado a más personas y se hará un informe conjunto correspondiente a los años 2018 y 2019, que está muy avanzado.