Respaldo mayoritario al envío de armas a Ucrania

La invasión rusa de Ucrania está influyendo en la economía y en la percepción de seguridad de los españoles, que comprueban cómo las decisiones del presidente ruso, Vladimir Putin, en el este de Europa repercuten en su día a día. La reacción de España y otros países occidentales frente a la amenaza expansionista del líder ruso cuenta con el respaldo de la sociedad española. Al inicio de la ofensiva el Ejecutivo español respondió tímidamente a la petición de auxilio del líder ucraniano, Volodimir Zelenski pero, a medida que se recrudecieron los combates, decidió tomar parte en la contienda y responder con el envío de material ofensivo, tal y como reclamó el presidente de Ucrania. La respuesta del Ejecutivo, en un principio, abrió una nueva grieta entre los socios de la coalición, ya que Unidas Podemos se mostró crítica con la decisión de los países europeos de armar a Ucrania, aunque finalmente apoyó también la postura de los Veintisiete.

Casi la mitad de los encuestados cree que el Gobierno está actuando bien en relación a la crisis, según una encuesta de NC Report para LA RAZÓN. En concreto, un 49,4% ve con buenos ojos las decisiones del Ejecutivo frente a un 33,8% que las critica y un 16,8% que no sabe o no contesta. Los votantes de Vox son los más críticos, ya que un 61,8% piensa que las medidas adoptadas son las incorrectas. En el lado opuesto, los del PSOE, un 73,5%, bendicen sin fisuras las iniciativas del Ejecutivo.

Encuesta NC Report sobre situación nacional FOTO: Teresa Gallardo

El envío de armas, una decisión que adoptó Pedro Sánchez para no ser la excepción en Europa, cuenta con el amplio respaldo de los encuestados. Así un 64,5% está a favor de ayudar al pueblo ucraniano con material ofensivo frente a un 25,1% que lo critica. Un 10,4% no sabe o no contesta. En este caso, los votantes de Unidas Podemos son los que muestran un mayor rechazo a esta decisión. No en vano, cabe recordar que al inicio de la invasión los morados –así como otras formaciones de izquierda e independentistas– enarbolaron la bandera del «no a la guerra» y se opusieron frontalmente al envío de armamento esgrimiendo que ayudaría a enquistar el conflicto. Asimismo, trataron de alentar la movilización social para presionar en esta línea sin grandes resultados. Por otro lado, los votantes del Partido Popular, 87,2%, y los de Ciudadanos, 84,2%, encabezan el apoyo al envío.

Hasta el momento, España ha realizado una decena de envíos con material tanto ofensivo como defensivo entre los que se incluyen 1.370 lanzagranadas contracarro, 700.000 cartuchos de munición y fusiles y ametralladoras. Además, el Ejército ha enviado una ambulancia blindada para el traslado de enfermos. No obstante, la mayoría de encuestados considera que no es suficiente. Para el 56,2% España debería hacer más frente al 29,3% que piensa lo contrario. De hecho, países de nuestro entorno están colaborando con armamento pesado como carros de combate y artillería.