Robles, a Podemos: “En el no a la guerra estamos todos. Pero no podemos mirar hacia otro lado”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado hoy que “en el no a la guerra estamos todos, pero no podemos mirar hacia otro lado”. De este modo contestaba a los reiterados ataques de sus socios de coalición y su intento por apropiarse de un lema ya utilizado por los socialistas cuando eran oposición. La titular de Defensa ha recordado que el “compromiso de España con la paz es inquebrantable” y que se actúa como socio “fiable y serio” de la OTAN. Hay que recordar que la fragata española Blas de Lezo ya está rumbo al mar Negro para participar en las maniobras de la OTAN.

Así se ha manifestado en una entrevista en la Cadena Ser, donde ha hecho una breve referencia a las críticas del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre la participación de España en la crisis de Rusia y Ucrania. Robles ha asegurado que “no tiene tiempo” para entrar a valorar las opiniones de Iglesias, y le pide que vuelva a escuchar sus declaraciones.

“La vía democrática no caduca nunca”

La ministra de Defensa ha aclarado que si bien estamos ante una situación preocupante, no es dramática, tal y como explicaba ayer Josep Borrell. “Espero que la vía democrática tenga sus frutos y tenga un final feliz”, matizaba. Y daba un paso más allá para insistir en que “la vía diplomática no caduca nunca”. A su juicio, no se puede negar la evidencia de que hay una situación en riesgo y es por ese motivo por el que la OTAN debe velar por la paz. Robles confía en que se imponga el sentido común, y por eso hay implicación absoluta por parte de la UE y España.

“No podemos mirar para otro lado. Hay 34 guerras declaradas en el mundo. Hacemos una apuesta por la defensa de la paz”, exgrimía la titular de Defensa, y añadía que “España no ha enviado más refuerzo sino que está cumpliendo con sus compromisos. Solo hemos adelantado un par de semanas lo que estaba previsto”.

“En el no a la guerra estamos todos”

Ante las críticas de sus socios de Gobierno, en concreto de Podemos, Robles ha dejado claro que el Gobierno es uno. “Es un gobierno colegiado en el que hay una acción de Gobierno que la marca el presidente que ha estado todo el fin de semana hablando con líderes políticos. La acción del Gobierno es uno. Y la oposición debe de tener además amplitud de miras”, matizaba.

Pero quería ir más allá, ya que los de Podemos han intentado adueñarse de un lema que ya utilizaron los socialistas en otras ocasiones. “En el no a la guerra estamos todos. Como ciudadana llevo muchos años comprometida con los derechos humanos. Tenemos 3.000 soldados por el mundo y 188 miembros de las fuerzas armadas han muerto defendiendo la paz. No podemos mirar para otro lado cuando es necesario”.

En este sentido, le pidió a Pablo Iglesias que volviera a escuchar sus declaraciones: “Creemos y trabajamos por la paz. Y además, somos un socio serio, responsable y prudente”. Finalmente, ante la posibilidad de que el personal diplomático español abandone la zona, la ministra de Defensa aseguró que no es el momento.