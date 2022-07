Fallece el teniente coronel jefe de la UEI de la Guardia Civil

El teniente coronel de la Guardia Civil Pedro Alfonso Casado ha fallecido esta mañana como consecuencia de la herida en la cabeza por arma de fuego cuando trataba de solventar la situación provocada en la población de Santovenia de Pisuerga. La familia, según fuentes consultadas por LA RAZÓN, tiene previsto donar los órganos del fallecido.

Solicitar los puestos de mayor riesgo y fatiga. El teniente coronel de la Guardia Civil, Pedro Alfonso Casado fue fiel siempre a este principio militar y ha fallecido en acto de servicio cuando trataba de solventar, por la vía de la negociación, en la que era un experto, la situación generada por un individuo que, previamente, había asesinado a otra persona, como consecuencia de una disputa.

La Unidad especial de Intervención, es conocida, precisamente, por su desconocimiento. No les gustan los repostajes ni publicitar las acciones en las que participan sus agentes. Según me contó el que fuera uno de sus primeros jefes, es la mejor estrategia para que los malos no conozcan las tácticas con las que se han de enfrentar a los agentes de la unidad.

El teniente coronel, “Perico”, como era conocido entre sus compañeros de armas, iniciaba el día 1 de julio sus vacaciones y, al tener conocimiento de lo ocurrido, no dudó en presentarse en Santovenia de Pisuerga para intentar resolver una situación similar a la que ya se había enfrentado en otras ocasiones. No pudo. Era natural de Sahagún. La madre y un hermano viven en León. Es además, huérfano del Cuerpo. Su padre también fue guardia civil.