Mikel Iturgaiz: “No se trata de ser héroes sino de poder moverte con libertad”

Mikel Iturgaiz, quien fuera «acosado, insultado, amenazado e intimidado», por “ideología política” y ser hijo del presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, en las fiestas del barrio de Romo, en la localidad de Guecho (Vizcaya) ha agradecido todas las muestras de apoyo y condena por lo ocurrido, aunque EH Bildu, aún guarda silencio.

A través de las redes sociales, el hijo de Iturgaiz ha mostrado su gratitud por el apoyo recibido en las últimas horas y ha lamentado que algunas personas no puedan “pensar, sentir y moverse en libertad por cualquier rincón de Euskadi”. Destacó que “no se trata de ser héroes, sino de poder pensar, sentir y moverte en libertad por cualquier rincón de Euskadi. Algo que, a la vista está, algunos aún no podemos ni imaginar”, ha criticado, al tiempo que ha agradecido también a la Ertzaintza y a la Policía local la ayuda recibida. Y es que también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están sufriendo una campaña de acoso y agresiones en las fiestas del País Vasco y Navarra.

Gracias a vuestro, cariño, apoyo y afecto he sobrellevado mejor esta nueva muestra de intolerancia y acoso. No se trata de ser héroes, sino de poder pensar, sentir y moverte en libertad por cualquier rincón de Euskadi. Algo que, a la vista está, algunos aún no podemos ni imaginar — Mikel Iturgaiz (@mikel_iturgaiz) August 5, 2022

Mikel, quien fuera preguntado durante las fiestas por los proetarras, hasta en dos ocasiones, si era hijo del presidente del PP, motivo por el cual fue acosado, tras reconocerle, es un joven que se siente orgulloso de su padre. Durante la campaña a la lehendakaritza, mostró su apoyo a Carlos Iturgaiz con un tuit que mantiene fijado en su perfil: “Aita tu eres el perfecto lehendakari para nuestra tierra. Tú y solo tú me has enseñado a respetarla a quererla y sobre todo a luchar por lo que somos, por dónde venimos y por el camino a donde queremos llegar. No es fácil, ni lo ha sido nunca, pero por ti seguiremos luchando”.

Además, Mikel suele recordar que él se llama así en recuerdo al edil de Ermua asesinado por ETA. “Mis padres me pusieron el nombre de Mikel por Miguel Ángel Blanco. Me llena de orgullo contarle a la gente el porqué me llamo así” al tiempo que destaca que “no tenemos que olvidar a la gente que perdió su vida por nuestra tierra y nuestro país”.

Desgraciadamente hay muchos Mikel Iturgaiz acosados en Euskadi por ser del PP, ertzainas o constitucionalistas. Es la extrema izquierda abertzale radical la que intimida, amenaza y agrede y la que pervierte la convivencia y libertad de los vascos. No nos rendiremos ni callaremos. pic.twitter.com/1WRPsK5Vm4 — Carlos Iturgaiz (@carlositurgaiz) August 6, 2022

También, el presidente del PP, Carlos Iturgaiz destacó en Twitter que, “desgraciadamente hay muchos Mikel Iturgaiz acosados en Euskadi por ser del PP, ertzainas o constitucionalistas”. “Es la extrema izquierda abertzale radical la que intimida, amenaza y agrede y la que pervierte la convivencia y libertad de los vascos”. Y avisa: “No nos rendiremos ni callaremos”.