Díaz marca perfil en Moncloa: niega que el techo de gasto incluya Defensa y da alas a las movilizaciones de los sindicatos

El Gobierno afrontará un “otoño caliente” dentro de Moncloa. En año preelectoral, ambos socios de la coalición empiezan a marcar un claro perfil político. Es el momento de diferenciarse y de conseguir el aval social. Si bien en el PSOE se adentran en la campaña “El Gobierno de la gente” que liderará el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su izquierda, la maquinaria electoral también comienza a engrasarse.

Mientras que en Podemos están a la espera de que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, consolide su plataforma de escucha de cara a las elecciones generales de 2023, ésta misma marca su perfil propio dentro del Gobierno e, incluso, confronta directamente con su socio, el mayoritario, el PSOE. Hasta ahora, la vicepresidenta había optado por un perfil más institucional e incluso, en algunas de las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos, la vicepresidenta ha apoyado al líder del Ejecutivo, o se ha mantenido al margen en otras.

Ahora, a tres meses de que deba tomar la decisión de si presentarse a las elecciones generales, la vicepresidenta decide cambiar el paso y enarbolar una voz propia. La también ministra de Trabajo conjugará, además, su proceso de escucha, con sus deberes pendientes dentro del Gobierno. El primer punto al que atender será la subida del Salario Mínimo Interprofesional que empezará a negociar de inmediato.

Pero entre las afrentas que prepara en Moncloa, ya hay dos situaciones paradójicas. La primera, sorprendió la semana pasada ya, alentando a las movilizaciones de los sindicatos contra la Patronal. Este mismo lunes ha vuelto a insistir en este extremo. En una entrevista en la Cadena Ser, la vicepresidenta ha dejado claro que los sindicatos ““tienen toda la razón para salir a la calle a movilizarse contra la patronal” porque es necesario subir los salarios en España”, aunque, según ella, no ha animado a las movilizaciones anunciadas por CCOO y UGT en contra de la patronal en la negociación salarial.

Es por ello que, ha asegurado, que ella no va a manifestarse con los sindicatos, pero que “los comprende”. Sobre si su postura con los sindicatos es una opinión personal o del Gobierno, según Díaz, “entiende que un Gobierno progresista no se va a posicionar de una parte, la patronal, que no quiere subir los salarios” y que “un Gobierno demócrata debe defender todas las manifestaciones”.

Unas declaraciones que el PSOE ha tratado de evitar en público, asegurando que ellos ponen en valor el diálogo y el acuerdo, y confiando en la posibilidad de llegar a un acuerdo. Ello se une a su postura defendida en los últimos meses, sobre el aumento de gasto en Defensa, a raíz de la guerra en Ucrania. Un extremo que tensó sobremanera la coalición de Gobierno y que incluso llevó a la vicepresidenta a pedir una reunión de la comisión de seguimiento del pacto de coalición, al entender que la decisión de aumentar el gasto militar no se encuentra dentro del programa de Gobierno y que tampoco había sido consultada con ellos. Ante esto, la vicepresidenta ha querido limitar la disposición del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez para alinearse con el resto de socios europeos en esta materia.

Según Díaz, en las negociaciones mantenidas entre el PSOE y Unidas Podemos de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) el techo de deuda acordado no prevé un aumento del gasto en Defensa. “En el techo de deuda que hemos negociado en el verano desde luego no estaba el incremento del gasto en defensa”, ha remarcado Díaz.