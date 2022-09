Lesmes plantea varias votaciones para alcanzar un acuerdo en el Constitucional

El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, fue ayer muy contundente: «No me voy a tambalear». Lesmes no esconde su enfado en privado por aquellos que dicen que sus aspiraciones están detrás de su voluntad de nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), pero tampoco lo oculta en público, lo cual es menos común.

El presidente está totalmente decidido a cumplir con la reforma de la Ley que hizo el Gobierno para que el Poder Judicial pudiera designar su cuota del TC que unida a los dos magistrados que tocan al Ejecutivo hará que la mayoría de la corte de garantías se convierta en progresista. Ya en julio explicó a los vocales que bajo su parecer desobedecer la Ley no era una opción y estas semanas su postura no se ha movido. «Nuestra obligación será procurar un acuerdo», dijo ayer. «No nos olvidemos que es la propia Constitución la que establece que el CGPJ nombrará a dos magistrados del Constitucional y yo por supuesto me opongo a que esta institución se declare en rebeldía», señaló este lunes.

Lesmes se ha enfrascado así en su afán de lograr un pacto y ayer, por ejemplo, se reunió con dos magistrados del Supremo por la mañana y con otro por la tarde para enfilar a los candidatos. La lista de nombres se irá afinando estos días a medida que avancen las negociaciones, pero el presidente ya da por hecho que tendrá que convocar más reuniones. El pleno extraordinario será el jueves, pero prácticamente todas las fuentes consultadas dudan que haya un acuerdo inicial. Si ya normalmente cuesta encontrar consenso para designaciones comunes en el Tribunal Supremo, comentan, en esta situación el pacto es todavía más complicado.

Los vocales están haciendo los deberes. Ayer por la tarde se reunieron los progresistas y esta tarde lo harán los conservadores, quienes tendrán un debate más acalorado que se basa en decidir primero si votan o no. No todos consideran que haya que estar con el presidente. «Todo lo que no sea coincidir con él no es una rebelión», señala una vocal. «Él no es el Consejo, el Consejo somos todos», dicen.

El plazo que el Ejecutivo dio se vence el próximo martes 13. Si el debate se enroca el jueves entre decidir si votar o no habrá poco espacio para decidirse por nombres y esto no es un asunto menor. Aunque el proceso de tanteo previo sí está sucediendo esta semana son pocos los que ven factible consensuar dos nombres en un solo día. La siguiente chincheta en el calendario podría ponerse el lunes, día previo al fin del plazo y día posterior a un fin de semana en el que las negociaciones pueden intensificarse.

Además, el propio Lesmes tampoco descarta pedir algo de oxigeno al Gobierno de Pedro Sánchez en torno a la fecha. Si no es el 13 que al menos sea a lo largo de septiembre, dicen estas fuentes. Un margen que no molesta en exceso en el Ejecutivo. Solo si no se cumpliera la legalidad se empezaría a hablar de otro estadio, señalaron ayer fuentes de Justicia. No obstante, Sánchez ha manifestado su intención de designar sí o sí su parte del tribunal de garantías lo que abriría un escenario sin precedentes que pondría en aprietos al propio TC.