La ‘número dos de la Fiscalía’ señala que la prioridad del Ministerio Público serán las víctimas

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Mª Ángeles Sánchez Conde, ha señalado que la “prioridad” de la Fiscalía serán las víctimas en el solemne acto de apertura del año judicial. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que es quien escribió el discurso y quien debía pronunciarlo en su estreno no ha podido asistir porque anoche dio positivo en Covid-19. La ‘número dos’ ha remarcado la necesidad de impulsar la reforma de la ley para que la investigación la lidere el Ministerio Público. El evento, como cada año, ha sido presidido por el Rey Felipe VI y por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, quien se encuentra en medio de la polémica por la renovación del Tribunal Constitucional (TC).

“No son tiempos fáciles”, ha señalado en referencia a los datos de la Memoria Fiscal que se presenta cada año aglutinando todos los datos de la carrera. García Ortiz ya ha manifestado su intención de buscar mecanismos para que las víctimas de agresiones sexuales, por ejemplo, no deban declarar dos veces durante el procedimiento y en esto ha puesto el acento Sánchez Conde: “No son las víctimas las que se tienen que adaptar al proceso o a la justicia: somos nosotros quienes debemos adaptarnos a ellas y a sus necesidades”.

Asimismo, ha explicado la importancia de comprometerse en la defensa de los derechos humanos desde las instituciones recordando a las mujeres y niñas de Afganistán, la invasión rusa sobre Ucrania, así como a los más vulnerables frente a los efectos de la crisis energética. “La Fiscalía ha ido evolucionando para constituirse en motor de cambio social, para la construcción de una sociedad más igualitaria e inclusiva, para hacer realidad una convivencia en libertad, respeto y tolerancia”.

La ‘número dos’ ha explicado que la norma que les regula es preconstitucional de 1969 y ha urgido a que se apruebe la reforma que da la investigación a los fiscales. Mientras esta ley no sea una realidad, ha manifestado su compromiso de “proponer e impulsar las modificaciones parciales que sean pertinentes para conquistar mayores parcelas de autonomía y transparencia”.

Violencia de género

La Memoria recoge por primera vez el feminicidio familiar o íntimo o no y el feminicidio por conexión. En 2021 fueron asesinadas 50 mujeres (3 más que el año anterior) y solo 11 habían presentado denuncia previa. Un total de 31 niños se quedaron huérfanos y cuatro menores fueron asesinados. “No son cifras, no son estadísticas, son vidas humanas truncadas por esta violencia cruel y atroz”, señaló Sánchez Conde.

El 76% de los asesinatos se produjeron fuera de las capitales de provincia, lo que para los fiscales evidencia la necesidad de que las víctimas tengan los recursos (juzgados, comisarías, etc) cerca de su lugar de residencia. Y, además, la cifra oculta que tuvo su máximo en 2020 cuando el confinamiento encerró a todos en casa, no termina de salir. En 2021 se produjo un incremento de las denuncias en un 8%, pero estos no son niveles cercanos a 2012 y en el análisis del Ministerio Público esto quiere decir que todavía hay datos de violencia escondidos.

Gracias a la Ley que se aprobó en junio del año pasado para la protección de la infancia, la suspensión del régimen de visitas se ha más que duplicado: de 847 en el año de la pandemia a 1.895. Un total de 71,36% de las órdenes de protección solicitadas fueron concedidas y el 76,16% de las sentencias fueron condenatorias. “Resulta absolutamente imprescindible abundar en la perspectiva de género y llevar esta, de manera transversal, a todos los ámbitos y jurisdicciones”, ha remachado la teniente fiscal.

Terrorismo y narcotráfico

“La Fiscalía continúa en su esfuerzo por combatir esta grave amenaza contra la convivencia democrática y por construir una sociedad libre de toda violencia”, ha remarcado. En 2021, las diligencias previas incoadas por estos delitos supusieron un 31,86% de las tramitadas en la Audiencia Nacional, una tendencia que sigue bajando. De estas, el 66,08% se trata de terrorismo yihadista, el 25,73% de ETA y el 8% otros grupos.

Y en este punto, la Fiscalía señala que es necesario acentuar la lucha contra el narcotráfico: “me propongo reforzar la persecución del blanqueo de capitales y, sobre todo, priorizar una investigación dirigida desde el inicio a la recuperación de activos”. Los datos de la Memoria reflejan un aumento de más del 50% en las investigaciones incoadas durante 2021.

Trata de seres humanos, menores y odio

Los procedimientos por este delito aumentaron un 37,5% el pasado año. Se detectaron 277 víctimas de las que el 98,55% eran mujeres o niñas. “La Fiscalía tiene la mirada puesta en la crisis migratoria derivada de los conflictos bélicos, las catástrofes naturales y la crisis climática, una crisis que está ya generando un flujo creciente de personas afectadas por la penuria económica, la muerte y el hambre”, ha expuesto.

En cuanto a la protección de menores, la Fiscalía calcula que los menores en situación de riesgo se han incrementado un 23,50%. En el otro lado de la balanza, la actuación en defensa de los derechos fundamentales y la adopción de medidas urgentes aumentó en un 63,10%.

Sánchez Conde ha vuelto a poner sobre la mesa la urgencia de cumplir con la Ley aprobada en julio (Integral para la igualdad de trato y la no discriminación) que contempla la creación de una unidad especializada para los delitos de odio. En 2021 este tipo de delitos aumentó un 27,19%, toda vez que también lo hicieron los escritos de acusación presentados por este motivo: 44,44%.

En las diligencias de investigación tramitadas por la Fiscalía los motivos discriminatorios más comunes fueron el racismo y la xenofobia, con un 38,5%,la orientación e identidad sexual y de género, con un 25%, y en tercer lugar la ideología, con un 19,2%, como consecuencia de la polarización y radicalización del debate político de la que ya se alertaba en Memorias anteriores.

Además, hay una tendencia al alza de estos delitos a través de Internet: ya son el 20% de los procedimientos. “La velocidad con la que la información se difunde, la facilidad para viralizar y la perdurabilidad del entorno en línea entrañan situaciones de riesgo que en ocasiones resultan difíciles de combatir, aumentando el daño a las víctimas”. ha especificado la teniente fiscal.

En esta misma línea, exponen que la ciberdelincuencia es un fenómeno criminal en progresivo aumento. Un incremento del 257% desde 2017, un 40,47% más en el último año.

Medio ambiente

La Fiscalía ha puesto el foco en el cambio climático y la emergencia ambiental y ha explicado que ha aumentado el número de efectivos: de 182 fiscales se ha pasado a 197. El Ministerio Público tramitó 3.324 diligencias de investigación y presentó 1.283 denuncias o querellas y 1.469 escritos de acusación, logrando 1.143 sentencias condenatorias.

Otras Cifras

En 2021 se incoaron un total de 1.465.024 procedimientos de diligencias previas, lo que supone un crecimiento del 6,76% respecto el año anterior. El número de sumarios fue de 2.443 sumarios y de las acusaciones formuladas en aquí el 55% por delitos contra la libertad sexual.