El Gobierno junto con Zarzuela decidirán “la mejor representación” para el funeral de Isabel II

No han pasado ni 24 horas de la muerte de la Reina Isabel II. Aun así, los trabajos y preparativos para su funeral ya están en marcha, dado que un minucioso plan establece cómo debe ser. Entre las principales incógnitas está cómo será el funeral y quiénes asistirán en representación de España.

Noticias relacionadas Funerales. Agentes antiterroristas españoles colaborarán con los ingleses en la seguridad de los actos de Isabel II

A este asunto se ha referido esta mañana el Gobierno. Según ha indicado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, será el Ejecutivo junto con la Casa Real decidirán “la mejor representación” de España para el funeral de la reina Isabel II, fallecida este jueves a los 96 años,

En una entrevista en RNE, Albares ha subrayado que todavía no se conocen los detalles de cómo será el funeral por lo que “no conviene especular”. No en vano, planea la posibilidad de que Don Juan Carlos I pueda asistir a los actos, una posibilidad que esta mañana ha descartado el periodista Carlos Herrera, que tiene una cercana relación con el antiguo monarca.“Por parte española acudirá el Rey Felipe VI no acudirá el Rey Juan Carlos”, ha señalado Herrera en su programa en la Cadena COPE. Don Juan Carlos, que desde agosto de 2020 reside en Emiratos Árabes Unidos, mantenía una estrecha relación con la reina de Inglaterra, con la que tiene lazos de sangre. Sin embargo, tras su visita a España a principios de este verano, que generó demasiada expectación, es probable que continúe manteniendo un perfil bajo. No en vano, Don Juan Carlos I tiene mantiene una cuenta pendiente en la Justicia británica tras la demanda de acoso interpuesta por Corinna Larsen que complican en gran medida su presencia en el acto.

Preguntado expresamente sobre si al funeral podría asistir el Rey emérito, Albares ha subrayado que actualmente el jefe del Estado es Felipe VI y que, al igual que su padre, “también representa los lazos familiares” existentes entre las dos casas reales.

Cómo será la ceremonia

Sobre cómo será la ceremonia de despedida a la monarca inglesa, el ministro de Exteriores ha recordado que conforme al protocolo que hay en Reino Unido, se espera que el funeral tenga lugar en unos diez días pero está por ver cómo será el mismo, si se opta por “funerales privados” o de carácter nacional y luego se amplía a mandatarios extranjeros. Por ello, ha defendido que hay que esperar a que llegue la invitación y entonces será “el Gobierno con la Casa Real quien decidirá la mejor representación” por parte de España.

Los lazos familiares entre las dos casa reales

Felipe VI envió poco después de conocerse el fallecimiento de Isabel II un telegrama al nuevo rey Carlos III para trasladarle sus condolencias. Asimismo, en un acto en Sevilla, elogió la figura de la monarca, a la que definió como “una de las mejores reinas de todos los tiempos por su dignidad, sentido del deber, coraje y entrega a su pueblo”.

Don Felipe mantenía una estrecha relación con Isabel II, a la que cariñosamente llamaba “tía Lilibet”, como hacen el resto de miembros de la familia real británica y como quedó de manifiesto en el mensaje de condolencias que él y la Reina Letizia enviaron a la soberana tras la muerte de su marido, el duque de Edimburgo, en 2021.

A ambas casas reales les unen lazos de sangre. Los padres de Felipe VI, Don Juan Carlos y Doña Sofía, son tataranietos de la reina Victoria de Inglaterra, como también lo es Isabel II y lo era su marido.

En el caso del Príncipe Felipe, sus lazos con Don Juan Carlos y Doña Sofía eran aún más estrechos, sobre todo con esta última, de la que era tío segundo puesto que el rey Jorge I de Grecia era su abuelo y el bisabuelo de la reina emérita.

Por lo que se refiere a Juan Carlos I, su abuela, la reina Victoria Eugenia, era prima hermana de la madre del Duque de Edimburgo, Alicia de Battenberg.