Así es el último y polémico anuncio de Igualdad que arremete contra “El Xokas” y el Colegio Elías Ahuja

“¿Entonces quien?” es la nueva campaña lanzada por el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, y que, al igual que sus predecesoras llega cargada de polémica. Con motivo del 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, más conocida como Pam, comparecía junto a la delegada del Gobierno en este campo, Victoria Rosell para explicar en qué consistía esta campaña que, a su entender, va dirigida a los hombres, los mismos a quienes acusan de cometer las violencias contra las mujeres.

1 de cada 2 mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida.



Si no vas a hacer nada para pararlo,#EntoncesQuien? pic.twitter.com/Ni5HcnIcfb — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) November 21, 2022

El anuncio no ha dejado indiferente a nadie, ya que los comportamientos machistas que aparecen en el mismo recuerdan mucho a hechos reales. Es más, sin tapujos señala directamente al conocido streamer “El Xokas”, por su triviales comentarios sobre cómo ligar. Tampoco se libran el Colegio Mayor Elías Ahúja de Madrid, que fue noticia por los cánticos machistas de sus estudiantes hacia un colegio femenino cercano, ni la polémica defensa que la afición del Betis hizo de Rubén Castro, acusado de maltrato. Estas son las más conocidas, pero no las únicas.

“Tenemos la firme creencia de que sin los hombres no vamos a ser capaces de acabar con el machismo y con la violencia contra las mujeres; por eso hemos querido en esta campaña lanzar una pregunta fundamental para que el sujeto emisor no sea el Ministerio de Igualdad, ni las feministas, sino que sean hombres hablando a hombres. Una sociedad que no valida a los machistas”, manifestaba Ángela Rodríguez.

La campaña recuerda que una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida, y pone el foco en los agresores: “Si ni tú ni yo hemos sido. ¿Entonces quién? Si no vas a hacer nada para pararlo, ¿Entonces quién?”.

Al comienzo del spot, un streamer (emulando a “El Xokas”) lee un comentario de un seguidor que le detalla cómo “cuando salía con mis colegas de farra bebía zumos y me hacía colega de las camareras”. Él, por su parte, narra la historia de un amigo y su forma de ligar “con chicas muy borrachas”. En ese momento le indican que está hablando de “un agresor sexual”.

Otra de las situaciones que se detallan en el anuncio es una entrevista de trabajo. El entrevistador se dirige de forma impertinente a la mujer: “Hablando de vestuario, tú cuando duermes ¿usas ropa interior sexy o cómoda?”. La mujer se gira hacia la cámara y recuerda: “Esto no me lo habría preguntado si fuera un hombre”.

La última escena hace alusión directa al caso de Rubén Castro, acusado de maltrato por su expareja, y los cánticos de la afición del Betis defendiéndole.