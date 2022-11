“El Xokas” carga contra Irene Montero: “Implementa tú las leyes de manera correcta para no sacar a los violadores de las putas cárceles”

“Estaría muy bien, si es posible, que utilices nuestro dinero para cosas importantes y no para hacer anuncios de decenas de miles de euros en los que calumniar a gente que defiende lo mismo que tú pero de la manera correcta”. Así comienza la reflexión del conocido streamer “El Xokas” tras sentirse señalado y “calumniado” en la última y controvertida campaña del Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero. Y es precisamente a ella a quien dirige sus palabras y sus reproches. Con tono enfadado, le reitera que estaría bien que utilizase el dinero que recauda de los españoles para “implementar leyes que no saquen a los violadores de las cárceles”, en clara alusión a toda la polémica surgida con la entrada en vigor de la Ley del “solo sí es sí” y la avalancha de rebajas de penas a agresores sexuales.

Hay que recordar que al comienzo del spot de Igualdad aparece un joven simulando ser el streamer y reviviendo una situación real vivida hace siete meses. Ocurría en un directo en la red social Twitch, donde explicaba las “tácticas para ligar” de sus amigos y cómo se aprovechaban el estado de embriaguez de sus ligues. Este hecho generó gran polémica, llegando incluso a oídos de Irene Montero, que no dudó en calificar como “delito” los hechos narrados. El creador de contenidos en las plataformas Twitch y Youtube, calificaba la acción como un “trucazo” y manifestaba: “Yo tengo colegas que no beben y eran muy así, de ir a ligar con las pibas y que, además, se divertían mucho llevándose a pibas que estaban colocadas”. Dicho esto, basta echar un vistazo para observar que el spot de Igualdad es una copia.

1 de cada 2 mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida.



Si no vas a hacer nada para pararlo,#EntoncesQuien? pic.twitter.com/Ni5HcnIcfb — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) November 21, 2022

La respuesta de “El Xokas” no se ha hecho esperar. “La próxima vez utiliza ese dinero para implementar las leyes de manera correcta y no para sacar a los violadores de las putas cárceles, a esos hijos de la gran puta, y para que se pudran en ellas. Estaría bien que utilizases el dinero de la manera correcta y no para hacer este tipo de pantomimas”, ha manifestado, con tono tajante, a través de su canal de Twitch.

El Xokas responde a Irene Montero tras la campaña del Ministerio de Igualdad señalándole. pic.twitter.com/y55JwllNRB — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 22, 2022

Irene, “deja de tirar el dinero público”

Y si bien la campaña contra la Violencia de Género ha sido orquestada por el Ministerio de Igualdad, no solo por su ministra, “El Xocas” tiene muy claro quien es la culpable: “Ojalá algún día te des cuenta del daño que le estás haciendo al feminismo y a la igualdad. El daño que haces a tantas mujeres a las que le comes la cabeza. Es horrible la verdad, que tú tengas un puesto de poder...”, ha lanzado el streamer contra la dirigente de Podemos.

Conforme avanza su “reflexión”, endurece su tono y mirando fijamente a la cámara se dirige a Montero: “Ponte a trabajar y deja de tirar el dinero público, que nos cuesta tanto ganar. Porque ese anuncio lo he pagado yo y todos los contribuyentes que estáis aquí y es una puta vergüenza”. Indignado, asegura que “las medidas que tome son algo privado” y espera que este tipo de cosas acaben pronto porque es “patético” y “lamentable”.

“Yo nunca hablo del Gobierno. Yo nunca hablo de política en mis discursos porque creo que es algo que divide y porque yo he votado a la izquierda y a la derecha. Me considero una persona conservadora y progresista al mismo tiempo, pero, de verdad, haces que pierda la fe (en alusión a Irene Montero)... Haces que pierda la puta fe”, zanja “El Xokas”.