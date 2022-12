Alfonso Guerra: “Dice Pedro Sánchez que pasará a la historia por haber exhumado un cadáver, ¡pues vaya gloria!”

Irónico y muy crítico con la forma de legislar del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. Así se ha mostrado este martes el histórico socialista Alfonso Guerra, quien asegura sentirse “decepcionado” con el secretario general del PSOE. “Apoyé sus decisiones cuando dijo que no podía dormir tranquilo con Podemos en el Gobierno, cuando dijo que lo del 2017 no era sedición que era rebelión, cuando dijo que agravaría las penas, cuando dijo que tipificará el delito de convocatoria de referéndum, cuando dijo que no habrá indultos, y no digamos cómo le apoyé cuando dijo que nunca habría pacto con Bildu”. Ahora, cuando apenas quedan unos días para que termine 2022, nada queda de sus palabras, sus gestos y actuaciones han demostrado justo todo lo contrario.

Y es en este punto donde Alfonso Guerra lo tiene claro: “Yo mantengo mi coherencia, si otros cambian no es mi problema”. Durante su intervención en el programa “Más de Uno”, de Carlos Alsina, el exdirigente socialista ha calificado de “error manifiesto” reformar los delitos de sedición y malversación, con el único objetivo de contentar a sus socios de Gobierno. Considera, además, que los independentistas son “insaciables” y que su próximo paso será, sin duda, convocar un nuevo referéndum.

“Pueden repetir lo que hicieron en 2017 sin que haya desórdenes públicos y que no se les pueda acusar de nada”, ha zanjado Guerra, no sin antes destacar que Sánchez ha dejado “desprotegida a la democracia española y ha costado mucho”. A su juicio, la deriva autoritaria de Pedro Sánchez ha provocado una crisis de credibilidad y ha ido más allá en sus acusaciones: “Legislar ad hominem es una forma de corrupción”.

Un autoritarismo al que hay que sumar cierto halo de soberbia y egocentrismo. En este sentido, Guerra no ha podido evitar tirar de ironía y cierta sorna al hablar de aquellas declaraciones de Sánchez en las que aseguraba que pasaría a la historia por exhumar a Franco. “Dice que pasará a la historia por haber exhumado a un cadáver, ¡pues vaya gloria!”, replicaba el exdirigente socialista, echando por tierra sus palabras, ya que ”tal y como está la política española, dentro de poco no lo recordará nadie”. Tema zanjado.

Sobra decir que Alfonso Guerra y Pedro Sánchez no mantienen una relación muy estrecha, ni siquiera cercana. El hecho de que el PSOE no invitara al exvicepresidente del Gobierno a la celebración del 40 aniversario del triunfo de Felipe González, en Sevilla, tampoco ayudó a acercar posturas. Y si bien finalmente fue invitado, Guerra optó por no acudir.

La capacidad crítica del histórico dirigente socialista no siempre ha gustado en un PSOE falto de ella. De sus palabras se extrae que se trata de un partido muy disciplinado, por lo que se antoja difícil que algún dirigente se desmarque de las posiciones oficiales. “Hay descontento pero si haces una crítica, en seguida sale un hooligan que dice que tú lo que quieres es que gane el PP”, matiza.