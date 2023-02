Tamames, sobre la moción de Vox contra Sánchez: “Estoy disponible para hacer un dictamen de cómo está el país”

El líder de Vox, Santiago Abascal irrumpía el pasado mes de diciembre, de manera solemne y arropado por su grupo en lo que parecía que sería un anuncio de una inminente moción de censura al Gobierno de Sánchez. «Haré todo lo posible y lo que esté en mi mano para señalar al Gobierno ante la opinión pública» fue su promesa y, desde entonces, ha estado buscando un candidato de consenso, que no tuviera la marca Vox para así aunar los apoyos suficientes para retratar a Sánchez.

Abascal confirmaba el miércoles, mediante un tuit, que negocia con el catedrático y economista Ramón Tamames para que sea el candidato de su formación en la moción de censura y subrayaba que se había reunido con él mismo, algo que, según apuntó, «no es la primera vez». Un día después, Tamames ha confirmado que se encuentra negociando con el líder de Vox, Santiago Abascal, para ser el candidato de una moción de censura contra Pedro Sánchez.

En declaraciones a este diario, Tamames explica que la propuesta se la formula la semana pasada su amigo Fernando Sánchez Dragó, que es muy cercano a Vox y a Santiago Abascal. Hasta ahora, tan solo ha hablado dos veces con Abascal y está ya preparando el discurso de la moción, pese a que realmente tampoco ha dado su «sí» definitivo (tiene pendiente una tercera reunión con Abascal la semana que viene). Lo que le empuja a ver con buenos ojos la propuesta de Vox es la situación que atraviesa el país, desde el ámbito económico (donde pone en duda los datos de crecimiento económico que ha dado recientemente el Gobierno, de un 5,5%, ya que considera que hay errores de cálculo) al ámbito político (con las cesiones a los independentistas vascos y catalanes con la sedición y la malversación, introduciendo el «virus del separatismo en Navarra» o la «apropiación» que está haciendo el Gobierno del poder legislativo y judicial).

«Yo no estoy disponible para ir en las listas de ningún partido. Estoy disponible para rendir un servicio y hacer un dictamen de cómo está el país», señala Tamames, dejando entrever que su voluntad real no es tanto política sino exponer su visión de cómo están las cosas actualmente en España. Tamames, un economista de referencia en España, también desvela que la semana pasada se vio con Alberto Núñez Feijóo para pasar revista de cómo está el país y explica que tiene muy buena relación con el líder de los populares, por lo que lamenta que no respalde esa moción. «PP y Vox tendrían que ir juntos», señala.

No obstante, los populares no lo ven con buenos ojos porque consideran esta moción de censura un error estratégico, que impulsa a Sánchez. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, reiteró ayer que es un «error» porque las «cuentas no salen» y, por lo tanto, solo ayudaría a «reforzar» a Pedro Sánchez. Dicho esto, aseguró que el PP «se mantiene en la misma línea».

Al ser preguntado por cómo valora el PP a la candidatura del economista, Bendodo expresó «todo el respeto» de su partido a Tamames, pero reiteró que «la realidad es que Vox», dos meses después de anunciar la moción de censura, «todavía no tiene candidato oficial».

«Esto explica el error claro de Vox», insistió. Por todo ello, el coordinador general de los populares afirmó que «no tendría sentido» presentarla y, por lo tanto, el Partido Popular se «mantiene en la misma línea». En diciembre, cuando Abascal hizo amago de anunciarla, Feijóo rechazó la iniciativa alegando que serviría para «blanquear» la «agenda de barbaridades» de Sánchez. Sin embargo, se abrió a la abstención al asegurar: «Oponernos no lo vamos a hacer». El líder del PP ya dijo a Sánchez que le haría una moción para ganarla: en las urnas.