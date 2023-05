Hasta 42 pueblos de España buscan candidato a alcalde

España celebra elecciones en los municipios de toda España pero no todos los vecinos de estos municipios pueden o quieren asumir esa responsabilidad. Hasta 42 pueblos buscan alcalde al no haberse presentado ninguna candidatura. Se trata de 37 municipios de Navarra, cuatro de Burgos y uno en Segovia, los que no han proclamado ninguna lista para las elecciones locales del próximo 28 de mayo.

Estas poblaciones suman 9.502 habitantes y tienen un censo de 7.934 electores, según señalan a Ep fuentes del Ministerio del Interior.

Los pueblos de Burgos sin candidaturas para el 28-M son Peral de Arlanza, Quintanilla de la Mata, Trespaderne y Zael, mientras que el de Segovia es Cabezuela. Entre los 37 municipios navarros figuran Aranarache, Bargota, Eratsun, Lezaun, Muruzábal, Urroz o Zubieta, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior.

Son pueblos con pocos habitantes, por lo que lo habitual es que se busque como solución presentar una lista unitaria compuesta por algunos vecinos. Si no fuera así, la gestión municipal pasaría a depender directamente de las diputaciones provinciales. El artículo 181 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General regula la repetición de elecciones en el plazo de seis meses si no se proclama ninguna candidatura para los comicios. Sin embargo, esta "anomalía" no es nueva. Ya en las elecciones de 2019 fueron 35 los municipios que no presentaron listas.