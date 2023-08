Un 74,1% rechaza que el PSOE ceda la amnistía a Puigdemont

Es la semana clave en un verano atípico en el que la actividad política no ha parado. Este mismo martes, el Rey decidirá a qué candidato presenta a la investidura después de oír a la mayoría de partidos políticos. En el caso de que Felipe VI encomiende formar gobierno al líder del PSOE, los ciudadanos tienen claro las líneas rojas que no debe sobrepasar Pedro Sánchez ante las exigencias de Junts, partido imprescindible para que retenga La Moncloa. En términos generales, el PSOE no debe negociar ni la amnistía ni el referéndum con el partido de Carles Puigdemont para obtener su «sí».Además, existe un clamor contundente en contra de que la gobernabilidad del país dependa del expresident catalán fugado.

Según la encuesta de NC Report para LA RAZÓN, el 74,1 por ciento de la población rechaza la posibilidad de que pueda pactarse una amnistía como ha reclamado Junts para los procesados y condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Más de la mitad del votante socialista no ve con buenos ojos esta prerrogativa, casi el 57%, mientras que lo rechaza de manera tajante los votantes del PP y de Vox. Los afines a Sumar tienen menos reparos en ello, solo un 43 por ciento no lo ve bien. En cuanto al referéndum de autodeterminación, el 75,8% de los ciudadanos se manifiestan en contra y solo un 17,9 lo ve bien. Los votantes del PSOE lo rechazan en un 67,2%, los del PP en un 93,4% y los de Vox en un 95,2. Los partidarios de Díaz lo desestiman en un 50,3%.

El 90,8% rechaza que el Gobierno de España pueda depender de Puigdemont. Además, los votantes socialistas dan un aviso severo a Sánchez. El 93,2% se lo prohíbe. Coinciden también los afines a Sumar en un 72,5 por ciento. Los apoyos de PP y Vox lo rechazan casi en un 100%. Sin embargo, pese a que los españoles tengan claro que el PSOE no debe mirarse a Junts para atar su investidura, no hay consenso ante la pregunta de si el PSOE debe cerrar pactos de estado con el PP. El 46,1% sí lo contempla, mientras que el 43,5 por ciento no está de acuerdo. En este caso, quienes más lo rechazan son los correligionarios de la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz. Así lo refleja la citada encuesta en un 93,3% de los casos. En el PSOE no apoyarían pactos de estado en un 51,7%, mientras que un 73,7% del electorado popular sí respaldaría este consenso. En cuanto a los apoyos de Abascal, solo un 33,3 por ciento estaría a favor de esta cuestión.

En este contexto, hasta un 61,2% apuesta por reformar la ley electoral para evitar que Sánchez dependa de los nacionalistas para formar gobierno. Los votantes del PP (80,3) y de Vox (95,2) estarían a favor de esa reforma, mientras que entre los electores del PSOE y de Sumar no llegan a un 50% los que apoyarían la reforma.

Si finalmente Pedro Sánchez saca adelante la investidura, el 75,5 aventura que no será una legislatura tranquila. Su anterior mandato no supuso un cheque en blanco por parte de sus socios de investidura, y todo hace pensar que, de nuevo, así será en adelante. El PSOE tiene que negociar con cuatro partidos nacionalistas e independentistas, a parte de su socio de Gobierno, Sumar –coalición en la que conviven distintas sensibilidades políticas–, por lo que estará obligado a negociar con intensidad cada una de las leyes que quiera sacar adelante. Además, al llegar al Senado las normas del Gobierno, se encontrarán con la mayoría absoluta de los populares, que puede retrasar sus proyectos. Los votantes del PP y de Vox son los que más claro tienen que no será un camino estable.

Sin embargo, a pesar de que a todas luces será Sánchez quien saque adelante la investidura, el 57,2 por ciento cree que si así se lo encomienda Felipe VI, Feijóo debe intentar formar gobierno mientras que un 34% lo rechaza. Como es natural, el 100 por cien de los electores populares defienden que debe presentarse a este trámite. Entre los afines de Santiago Abascal también admiten en un 95,2% de los casos que tiene que acudir. En el bloque de la izquierda, solo un 15,5% de los electores de Sánchez lo ve, cifra que desciende entre los de Díaz.

Independientemente de la decisión que tome el Monarca este martes, casi el 55% de los votantes cree que podrá formarse Gobierno, sea de izquierdas o de derechas. Son los votantes socialistas y de Sumar los más optimistas. Y solo un 35,9% opina que habrá repetición electoral en un contexto en el que ambos candidatos necesitan negociar a fondo sus apoyos para llegara La Moncloa.

De cara a la negociación de un bloque y de otro, la mitad de los ciudadanos cree que los políticos están haciendo todo lo posible para llegar a acuerdos, en un 53,9%. Sin embargo, un 34,4 por ciento piensa que no se está trabajando en este sentido. Por último, casi la mayoría piensa que la situación política en España es mala. Así lo refrenda un 76,6 por ciento. Solo un 14,7 se muestra optimista. Los más entusiastas, un 34,5% de los socialistas.