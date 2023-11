Abascal anuncia una querella contra Sánchez ante el Tribunal Supremo

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha comparecido en rueda de prensa donde ha anunciado que este martes, día 14 de noviembre, interpondrá una denuncia contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo por la comisión de tres delitos. Además, solicitarán la medida cautelar de la suspensión de la investidura que tendrá lugar el próximo 15 y 16 de noviembre.

Sobre la ley de amnistía Vox ha vuelto insistir a la Mesa del Congreso "para que no tramite una ley inconstitucional" y exigen al PP que "utilice su mayoría en el Senado para no tramitar esa ley de amnistía por ser inconstitucional". Es decir; "directamente no debe ser tramitada" ni tampoco votada para así paralizar la ley.

Vox seguirá alentado las movilizaciones, una respuesta "multitudinaria" del pueblo español que se están llevando a cabo de manera "permanente". Abascal destacó que son noche tras noche, donde se está dando la "resistencia ante un golpe de Estado" como un forma de mostrar la preocupación en las calles y aseguró que su partido las seguirá alentando. Además, el líder de Vox advierte de que "no vamos a parar".

Abascal también ha mostrado su apoyo la huelga general convocada por el sindicato Solidaridad y es que "si se logra la investidura no va haber vuelta a la normalidad, no nos vamos a olvidar de cómo ha llegado al poder: pisoteando la Constitución y trayendo una ley de impunidad".

Tras conocer el anuncio de cuándo se celebrará el anuncio de la investidura "golpista" ha solicitado al PP que convoque inmediatamente "movilizaciones institucionales donde no hay una mayoría golpista" y protesten de manera masiva para que todo el mundo vea cómo se está atacando el estado de derecho.