La Abogacía del Estado también pide apartar a Macías del debate sobre la amnistía en el TC

La Abogacía del Estado ha presentado una batería de recusaciones contra el magistrado conservador José María Macías para apartarle del debate sobre la ley de amnistía en el Tribunal Constitucional (TC), según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

Los Servicios Jurídicos del Estado se han dirigido contra Macías en cada uno de los asuntos sobre la amnistía que hay ahora mismo en la corte de garantías, un total de 20, entre recursos y cuestiones de inconstitucionalidad.

Se suma así al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la semana pasada recusó a Macías en la cuestión de inconstitucionalidad formulada por el Tribunal Supremo (TS). El Ministerio Público, que no interviene en los recursos de inconstitucionalidad, alegó que cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Macías impulsó y votó dos textos con "valor institucional" en contra de la amnistía.

En concreto, se trata de la declaración emitida antes de que siquiera se conociera el texto de la ley y del informe requerido por el Senado tras llegarle la proposición de ley.

A ello hay que añadir las recusaciones formuladas con carácter general por el ex presidente catalán Carles Puigdemont contra el ex vocal del CGPJ.

El magistrado con más recusaciones

Macías se convierte así en el magistrado del TC con mayor número de recusaciones por la amnistía. No obstante, otros magistrados cuentan también con varias, en este caso las lanzadas por el PP y las comunidades autónomas donde gobierna contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez y el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo.

Sobre este último, cabe recordar que se abstuvo de la pregunta formulada por el TS porque cuando era ministro de Justicia dijo que la amnistía era "claramente inconstitucional", en los informes a favor de indultar a los condenados por el 'procés'.

Precisamente, esta semana el Pleno del TC estudiará sus abstenciones en los otros 19 asuntos referidos a la amnistía y, previsiblemente, también las ratificará, según fuentes del TC.

