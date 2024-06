El PP acusa a Sánchez de conocer y tapar el "casoplón" y la supuesta corrupción de Ábalos

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha destacado cómo la corrupción sigue acechando al Gobierno de Pedro Sánchez, después de la publicación de las últimas semanas donde se ha conocido que una empresa del comisionista Víctor Aldama compró un chalet para el exministro José Luis Ábalos -tras publicar El Mundo que el exdirigente socialista alquiló un chalet a una empresa conectada con el supuesto comisionista del caso Koldo-. Además, el mencionado comisionista, fue quien organizó un viaje a Georgia donde también estaba incluida en la delegación oficial la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El PP se ha preguntado "¿qué pintaban?" en dicho viaje que luego no llegó a llevarse a cabo debido a la pandemia del Covid.

Sémper ha lamentado que Sánchez tenga un "problema con la justicia y con la ética", donde Begoña Gómez tiene un problema con la justicia y "todos los que la rodeaban tienen que dar explicaciones", como le ha ocurrido al rector de la Universidad Complutense. Además, recordó el portavoz de los populares que también está afectada la figura de su hermano, David Sánchez por varios delitos contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Por todo ello, el portavoz del PP aseguró que cuando llegue el momento y se conozcan la información del volcado de los 23 teléfonos que tenía Koldo, seguiremos preguntando a Sánchez por todo lo que allí tenga" y también lo harán en la comisión de investigación en el Senado donde "ahí Sánchez no podrá callar". Dijo que la "máquina del drama en la que se ha convertido el Gobierno nos proporciona capítulos como quien ve una serie", un "show" que tildó de "inédito y lamentable".

El PP cree que poco puede esperar de un Gobierno cuyo presidente "elogia públicamente por el mayor caso de corrupción a Magdalena Álvarez". Además, en los últimos años se ha quitado la carga punitiva por los ERE, la diputación de Badajoz está creando un despacho para "hacer creer al juez que trabaja" y hemos conocidos el chalet de Ábalos.

Financiación autonómica

Sobre la financiación autonómica, el PP insiste en la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera -que apunta a que será el mes de julio-, y reclaman saber ya el orden del día, por escrito, que sea claro porque "no nos fiamos de las artimañas del Gobierno". El PP apuestan por un sistema "igualitario, que garantice la multilateralidad y se tengan en cuenta factores como la dispersión geográfica, el envejecimiento, etc.". Según recordó Borja Sémper, en el último, de 2009, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero lo pactó con Carod Rovira y ahora, advierte, "quiere pactarlo con Marta Rovira".

En dos meses se activa el reloj de Cataluña para una posible repetición electoral, salvo que Sánchez acepte la exigencia de ERC. Apuntó que "Sánchez no puede regalar el dinero que no es suyo, no puede comprar más tiempo en la Moncloa a costa de todos los españoles". "Ahora quiere hacernos desiguales en las oportunidades" por lo que, "aunque de esto dependa la supervivencia de Sánchez, tiene tal coste para los españoles que el PP lo rechaza". "Sánchez no se ha enterado que los ciudadanos están hartos de la política de privilegios" porque les cuesta mucho ganar su sueldo "y no van a pagar sin rechistar la estancia de Sánchez en La Moncloa" ante un presidente que "solo tiene de proyecto político él mismo".

Criticó que el Gobierno tiene un problema con sus socios y reprochó que trate de lanzar globos sondas para "garantizar la investidura de un presidente autonómico que es de los suyos", es decir; a Salvador Illa. "Está dispuesto a poner todo patas arriba, incluso la igualdad de los españoles para investir a Illa". Asimismo, garantizó que los barones del PP mantienen la misma posición común en el modelo de financiación y subraya que el Gobierno "no nos dice su modelo" y se pregunta si es el mismo modelo el que quiere el PSOE o Sumar.

Renovación del CGPJ

Sobre la renovación del CGPJ indicó que la implementación de medidas para garantizar la independencia de los jueces no tiene fecha y tampoco está ligada a otras negociaciones como la del Banco de España o RTVE. El PP sigue en la misma posición de los últimos meses: su voluntad es llegar a un acuerdo y que los jueces elijan a los jueces y avanzar en su independencia y es "una de las posiciones en la que no nos vamos a bajar" unos requisitos que apuntó, es defendida también por la UE. "Es lo que conviene al Estado y es fundamental la defensa del Estado por encima de los intereses de partido".

"Inédito"

El portavoz del PP también ha calificado de "inédito" y "lamentable" que el Rey Felipe VI haya iniciado su primera gira por los países bálticos sin ir acompañado de ningún ministro del Gobierno de Pedro Sánchez. "Es algo que en el pasado" no se producía. En concreto, el Rey inició este domingo su primera gira por los países bálticos sin ir acompañado por ningún ministro, como es lo habitual. Además de los preceptivos encuentros con las máximas autoridades de Estonia, Letonia y Lituania, el monarca va a visitar a las tropas españolas desplegadas en estos dos últimos países en el marco de los esfuerzos de la OTAN para proteger el Flanco Este frente a la amenaza rusa.

Sin embargo, al final el Gobierno anunció ayer que la ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañará este martes a Felipe VI en Letonia en su visita a las tropas desplegadas en el país. Al ser preguntado por ello Sémper ha dicho que quería ser "prudente" porque no quería "provocar más problemas de los que ya genera este Gobierno". Pero es verdaderamente inédito, por no decir lamentable, que tengamos que estar posicionándonos sobre algo que en el pasado no ha existido. Y lamentablemente si tú tienes un mal gobierno ocupado en otras cuestiones pues pasan estas cosas, lamentablemente".