Albares, sobre la polémica de los embajadores: "Cuando vuelven no se quedan en la calle"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha respondido en un desayuno informativo organizado por Europa Press a las críticas llegadas desde distintos ámbitos por la falta de transparencia y la "discrecionalidad" en la selección de embajadores durante su mandato. Albares. que fue nombrado el 10 de julio de 2021 y ratificado el 21 de noviembre de 2023, ha dicho que "el Ministerio de Exteriores se rige por los cauces habituales, el nombramiento es potestad siempre del Consejo de Ministros, ser embajador es uno de los puestos, no hay plazos máximos ni mínimos".

El jefe de la Diplomacia ha dado un fuerte tirón de orejas a los embajadores: "Quiero rendir un homenaje a todos los miembros del Servicio Exterior, solo uno de cada cinco son funcionarios diplomáticos, aunque el brillo y la gloria se la lleve la figura del embajador. La unidad más grande del Ministerio es la sede, aunque no sea tan agradable y el sueldo sea sensiblemente inferior. Ellos también tienen derecho a ser embajadores". Albares ha insistido en que cuando un jefe de una legación vuelve a Madrid "no se queda en la calle" y sigue viviendo en buenas condiciones. "No hay ningún capricho en los nombramientos, siempre intentamos encontrar a las mejores personas para una situación determinada, abstrayéndonos completamente de sus ideas políticas", ha asegurado antes de recordar que él ha mantenido a "miembros destacados del PP, como su jefe de campaña y ex jefe de Gabinete", en referencia a Jorge Moragas, actual embajador en Tanzania.

La semana pasada, la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), mayoritaria entre los miembros de la Carrera Diplomática, reclamó al ministro "criterios objetivos" y una mayor transparencia en el proceso de selección de los embajadores. Durante los últimos años no han cesado de crecer las críticas y la frustración por la forma en la que se han venido produciendo los nombramientos en los últimos años. En la carta remitida el pasado jueves al ministro y adelantada por el diario 'ABC', la ADE esgrime que "el proceso de publicación de vacantes y de selección de candidatos debe ser previsible y transparente, con cumplimiento de plazos predeterminados, y que debe considerar, conforme a criterios objetivos y no arbitrarios, las peticiones de los candidatos, priorizando quienes presenten un perfil más adecuado para cada una de las vacantes".

En este sentido, el PP pidió el pasado viernes la comparecencia en el Congreso de Albares, para que dé explicaciones ante la "creciente politización y falta de transparencia" en relación con los nombramientos. Los populares solicitaron que Albares comparezca ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, según consta en la solicitud presentada por su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, según Ep. Los 'populares' quieren que el ministro informe sobre su gestión al frente de Exteriores "en lo relativo a la creciente politización y falta de transparencia en la Carrera Diplomática" así como "los recientes ceses y nombramientos en el Servicio Exterior".

Preguntado sobre las primeras medidas de Trump, Albares ha señalado en el desayuno informatico que no le han sorprendido. "Todo son cosas que ya había anunciado, pero estamos pasando demasiado tiempo pensando qué va a hacer. Lo importante es qué vamos a hacer los europeos. Si nos mantenemos unidos y fieles a nuestros valores el proyecto europeo seguirá garantizando nuestros derechos. Nadie gana en una guerra arancelaria", ha asegurado. Sobre las amenazas trumpistas sobre el canal de Panamá y Groenlandia ha dicho que "hay cauces multilaterales para cualquier diferencia".

Albares, que la semana pasada visitó el oeste de Ucrania, ha resumido sus impresiones: "Hay que trabajar por la paz. La semana pasada vi un país decidido y determinado. España les ayuda a mantener a salvo a los civiles. A punto del cuarto año de guerra hay que recordar que es una guerra de un solo hombre. Zelenski, en cambio, habla de paz. No se puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania, tampoco nada sobre la seguridad europea sin nosotros". "Yo no constato que haya un cansancio de la comunidad internacional, hay unidad y solidaridad. Lo que está en juego también es una visión del mundo. Si Ucrania desaparece el mundo mañana será más inseguro".