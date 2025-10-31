El PP felicita Halloween con un vídeo que muestra al entorno de Sánchez caracterizado de la Familia Addams: "Tu pesadilla"

El Partido Popular ha publicado este jueves un vídeo con motivo de Halloween en el que retrata al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno político y personal como una especie de "familia de terror". La pieza, difundida a través de la cuenta oficial del partido en la red social X (antes Twitter), utiliza la estética y el tono del cine clásico de miedo para lanzar un mensaje político en clave de humor.

El vídeo comienza con un mensaje de felicitación: "¡Feliz Halloween!... a casi todos"; y a continuación, presenta a diferentes figuras del PSOE transformadas en personajes caricaturescos. Entre ellos aparecen el exministro José Luis Ábalos, rebautizado como "Bábalos, el terror de las chistorras"; la esposa del presidente, Begoña Gómez, como "Catedralicia Gómez, coleccionista de imputaciones"; el ministro Óscar Puente, llamado "Óscar Miente, siniestro de Transportes"; y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, caracterizada como "Miércoles J. Montero", en alusión al personaje de la serie La familia Addams.

También aparecen el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, presentado como "Infeliz Bolaños"; el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como "Cosa Cerdán"; y el hermano del presidente, David Sánchez, apodado "El hermano del soberano". La sátira culmina con la aparición de Pedro Sánchez bajo el título "El Uuuuuuuuno", acompañado del mensaje: "Tu pesadilla… y cada día la de más gente".

Con una estética de terror (colores oscuros, tipografía gótica y música inquietante), el vídeo juega con la iconografía propia de Halloween para construir una crítica política envuelta en humor negro. La pieza combina imágenes reales con animaciones generadas por inteligencia artificial, en línea con la estrategia digital que el PP ha intensificado en los últimos meses.

La publicación ha tenido una amplia difusión en redes sociales, donde ha generado opiniones enfrentadas. Mientras simpatizantes del PP aplauden el tono irónico y la creatividad del mensaje, otros usuarios y dirigentes socialistas lo califican de ataque personal y de banalización del debate político.