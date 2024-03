El PP apoyará la comisión de investigación del "caso Koldo" en el Congreso si Armengol dimite como presidenta

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, como a cualquier ciudadano llamado a una comisión de investigación "no le queda otra" y tendrá que acudir si es citada en la lista de comparecientes de la comisión de investigación por el "caso Koldo". El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, se refirió ha referido a este asunto después de la reunión de la junta de portavoces donde el PP solicitó que Armengol se inhibiera en la votación de la creación de una comisión de investigación al considerar que es "juez y parte" de la misma. El portavoz del PP ha lamentado que Armengol haya utilizado el escritorio de la Cámara Baja para hablar de sus problemas judiciales. "Se pone en evidencia que no puede seguir un día más en su puesto, porque utiliza la institución del Congreso para hablar de un problema que tuvo como presidenta de baleares" donde, además, no aclaró una de las principales preguntas: quién le llamó para que Baleares contratara la compra de mascarillas con la trama.

La comisión de investigación sobre este mismo caso se hará en el Senado donde los populares no han adelantado aún cuál será su lista de comparecientes.

Sobre la comisión que se quiere iniciar en el Congreso sobre el mismo caso, Tellado indicó que habían solicitado en la Mesa que la presidenta de la Cámara se abstuviera y consideran que para que dicha comisión se pueda llevar a cabo, "Armengol debe dimitir de la presidencia del Congreso; porque si no, es una cuestión insostenible. No puede ser juez y parte. Es incongruente que quien tiene atribuidas las funciones de la Cámara sea investigada, por lo que no habría las garantías de transparencia e imparcialidad" sin que pueda influir en los trabajos. Para aprobar la comisión de investigación en el Congreso sobre el "caso Koldo" Tellado aseguró que primero la presidenta del Congreso debería ser una "diputada rasa".

El portavoz de los populares en el Congreso indicó que el "caso Koldo" tiene muchas "ramificaciones que aclarar", donde el portavoz del PP incide en la vinculación de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, e insisten en saber si Sánchez no se inhibió en el Consejo de Ministros que rescató Air Europa pese a los patrocinios de Gómez lo que "podríamos estar en un caso grave".

Tellado apuntó también a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, a quien denominó como "la dama de los ERE" de quien dijo que "no hice nada" entonces y tampoco ahora. Recordó cuando Montero se refirió a Ábalos cuando le preguntaron si debía o no dimir y ella respondió entonces: "Yo sí sé lo que haría". El portavoz popular aseguró que le faltó completar esa frase ya que "lo que haría es lo mismo que hizo con la trama de los ERE y lo que ha hecho ahora: nada" ya que conocía irregularidades de la trama de las mascarillas.

En cuanto a los ataques políticos que hay contra la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el presunto fraude de 350.951 euros a Hacienda por parte de su pareja, según publica hoy eldiario.es, Tellado aseguró que él no opina de cosas que nada tienen que ver con cuestiones políticas. Consideró que no se puede comparar el tema de Armengol con Isabel Díaz Ayuso o la familia de la misma porque "equiparar los dos casos es tratar de confundir a la opinión pública".