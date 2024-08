La Audiencia Nacional seguirá investigando "Pegasus" a falta de un informe del CNI

La Audiencia Nacional (AN) continuará con el "caso Pegasus" y prolonga seis meses más la investigación del espionaje con el software israelí en los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y tres de sus ministros, a la espera de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le haga llegar un informe sobre la infección informática.

El magistrado José Luis Calama volvió a abrir este pasado mes de abril la causa a raíz de la aparición de nuevos datos sobre el espionaje que fueron facilitados por las autoridades de Francia.

Había decretado casi un año antes, en julio de 2023, su sobreseimiento provisional debido a la nula cooperación mostrada por las autoridades judiciales de Israel, país donde radica la empresa Grupo NSO que desarrolló y comercializa el programa.

En base a las novedades que le hicieron llegar y con el fin de "dar cumplimiento a la petición de las autoridades francesas", encargó a finales de junio al CNI la elaboración de un informe pericial para comparar los datos que la investigación vecina y la de nuestro país indican, respectivamente, sobre la ofensiva cibernética que comprometió, además del teléfono de Sánchez, los de Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Luis Planas (Agricultura).

Los conocidos como "indicadores de compromiso", que es lo que remitió Francia a la Justicia española, son toda una serie de datos que son capaces de indicar que un dispositivo ha sido objeto de un acceso externo no autorizado.

Incluyen, normalmente, direcciones IP, nombres de dominio, archivos maliciosos, patrones de tráfico de red y del comportamiento anómalo de usuarios, según explica el titular del "caso Pegasus".

Como la documentación aún no ha sido remitida por los servicios de inteligencia a la AN, el juez ha resuelto extender el procedimiento al menos durante medio año más, ante el "carácter complejo de los hechos investigados y de las diligencias de investigación acordadas", que aún no han sido ejecutados, y a la espera de "su resultado", tal y como figura en el auto.

El magistrado Calama aduce, de igual forma, que de no culminar esta diligencia en concreto podría "comprometerse" el que acabe siendo aclarado "las circunstancias y los partícipes" en unos hechos investigados por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y que, como él mismo admitió, pusieron "en jaque la propia seguridad del Estado".

Las pesquisas realizadas por la Audiencia Nacional –previas al archivo que después se levantó– evidencian que el dispositivo móvil de Pedro Sánchez fue objeto de Pegasus hasta en cinco ocasiones distinta en un periodo que va de octubre de 2020 a diciembre de 2021.

Entre el 19 y el 21 de mayo de 2021 se filtraron 2,57 GB de información y en otra ocasión, se fechó el 31 de mayo, con 130 MB de datos usurpados.

El móvil de la ministra de Defensa, por su parte, fue víctima de Pegasus cuatro veces que tuvieron lugar entre mayo y octubre de 2021. El del ministro del Interior fue infectado en dos momentos muy cercanos en el tiempo, concretamente el 2 y el 7 de junio de ese año.

Por último, trataron de espiar el teléfono del ministro de Agricultura el 25 de junio de 2021 con un ataque informático que no logró su propósito –gracias a la existencia de una aplicación de protección– que dejó los datos comprometidos en menos de un 1 KB.