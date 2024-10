Bárbara García: «El Gobierno no puede mantenernos al margen de un asunto de Estado»

En las últimas horas el aeropuerto de Ciudad Real, siempre envuelto en escándalos, ha vuelto a la actualidad ante la posibilidad de que el Gobierno levante un centro de internamiento en sus instalaciones para inmigrantes llegados a España de forma irregular. Un plan del que el ejecutivo autonómico no conoce los detalles y al que se niega rotundamente porque duda de «sus garantías» y de que allí vayan a respetarse los derechos humanos de las personas migrantes. La consejera de bienestar de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, explica cómo se enteró a través de las entidades sociales de este proyecto.

¿Cómo se enteró el gobierno de Castilla-La Mancha del proyecto de construcción de un centro de acogida en el Aeropuerto de Ciudad Real ?

A mí me llegó por rumorología. En conversaciones con el sector me decían que habían oído cosas, es decir, las típicas charlas en las que te empiezan a comentar que han surgido conversaciones al respecto. Lo cierto es que a mí me mosqueó un poco y, por aclarar las cosas, decidí llamar al Ministerio, a la secretaria de Estado de Migraciones, con la que además suelo tener un contacto fluido.

¿Cómo fue esa llamada? ¿Cuándo se produjo?

Yo entiendo que cuando la hice no se la esperaba. Percibí cierto nerviosismo por parte de la secretaria de Estado y no agradeció que yo hiciera esa llamada preguntando por estas cuestiones. Sobre todo porque al principio no me aclaraban si lo que yo les estaba diciendo era verdad o mentira. Yo daba por hecho que no podía ser cierto que se pudiese plantear en una Comunidad Autónoma sin haber tenido conversaciones previas con el Gobierno autonómico. Finalmente, a lo largo de la conversación y fruto también del enfado de la secretaria de Estado, me di cuenta de que el proyecto estaba más avanzado de lo que yo creía o pensaba.

¿Por qué dice que había cierto enfado?

Me trasladaron que se había hablado con el propietario del aeropuerto y que la idea era, a través de una empresa, montar módulos o barracones para personas migrantes de Canarias. No concretaron ni el número de personas ni la temporalidad. Durante la conversación, la secretaria de Estado dijo que no había nada firme, pero a lo largo de las conversación me di cuenta de que no era así. Me insistió en que el aeropuerto es privado y que ahí poco podemos decir. Me dijo que sería solo hasta diciembre con posibilidad de ampliar si continúa la crisis migratoria. Me doy cuenta de que las conversaciones están avanzadas y en ese momento nos ponemos todo el Gobierno en activo y vemos que está más avanzado de lo que pensábamos.

¿Puede un aeropuerto convertirse de un día para otro en un centro de acogida?

No puede porque no es un recurso. No son las instalaciones adecuadas ni el modelo. Además, estas instalaciones son para otros usos y fines. Ni el fondo ni las formas son correctas. No sabemos de qué estamos hablando y tenemos sospechas de que el fondo no es el más adecuado. Aquí, en Castilla-La Mancha, llevamos el sistema de acogida –que lo gestionan las entidades de primera acogida con el ministerio– de forma regulada y con garantías respetando los Derechos Humanos. Todo lo que se salga de ese marco, no lo vamos a apoyar.

¿Se han sentido engañados por el Gobierno central?

Nos hemos sentido cuanto menos ninguneados. No pueden mantenernos al margen de una acción tan relevante para esta comunidad y para todo el país. Estamos hablando de un tema importante. Ayer, el presidente Page pidió convocar la Conferencia de Presidente porque llevamos un año hablando de la gravedad del asunto. No entendemos por qué no se ha hablado de una manera responsable como se deben tratar los asuntos de Estado, y éste, es un asunto de Estado.

Este verano, se trasladaron migrantes de Canarias a otras Comunidades Autónomas, ¿llegaron también a la suya?

Sí, nosotros durante estos últimos meses hemos estado autorizando centros a las entidades sociales. También nos hubiera gustado tener más información desde el Gobierno central. Lo que pedimos es más coordinación y comunicación.

Cree que después de la polémica, ¿está descartada su construcción?

No sabemos. No tenemos información desde el lunes. Se comprometieron a pasarme información y todavía no tenemos. No sé en qué momento ni en qué estado está ese tema. Ojala pudiésemos tener más clara la situación para poder alejar de todo esto los discursos de odio. Queremos dejar claro que nosotros no estamos en fomentar los discursos de odio.