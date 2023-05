Calendario electoral 2023: Estas son las fechas en las que visitaremos las urnas

Este 2023 España tiene dos domingos reservados para su cita con las urnas. La primera de ellas será el próximo 28 de mayo día en el que todos los ayuntamientos están llamados a renovar a sus alcaldes y corporaciones municipales. Serán un total de 8.131 municipios los que están llamados a las urnas, sin excepción.

Los partidos políticos, sobre todo han fijado su foco en las principales alcaldías de las capitales de provincia que son las que más peso tienen ya que, en los pequeños municipios se suele decir que se vota más a la persona que a los partidos. De hecho, todos recurren a aquella frase "hit" de un Mariano Rajoy en campaña que llegó a decir que "es el vecino el que quiere al alcalde" como una forma de reivindicar que lo que votan los vecinos de los municipios no sea modificado por los pactos de los despachos.

Otra de las citas que se llevará a cabo ese mismo 28 de mayo será el de elecciones autonómicas que, a diferencia de los ayuntamientos, no están todos llamados a las urnas. Y es que, según el estatuto autonómico de cada comunidad tras diferentes adelantos electorales de las mismas, algunas no coinciden con esta cita con las urnas. Ni Galicia, ni Cataluña, ni País Vasco, ni Andalucía ni Castilla y Léon renovarán en estos comicios a los presidentes autonómicos, pues ya lo hicieron hace menos de 4 años. La excepción es Madrid que, aunque fue a las urnas hace dos años, sus estatutos indican que tiene que someterse de nuevo a un proceso electoral cuando corresponda, con independencia de que hubiera habido un anticipo electoral con anterioridad. "La nueva Cámara que resulte de la convocatoria electoral tendrá un mandato limitado por el término natural de la legislatura originaria". Por tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso tendrá que volverse a presentar a los comicios.

De esta manera serán 12 las comunidades autonómicas llamadas a las urnas: Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja. Asimismo, Ceuta y Melilla también elegirán presidente para sus ciudades autónomas.

Elecciones generales

Antes de que acabe este 2023 todos los españoles volverán a estar llamados a las urnas para elegir el presidente del Gobierno.

Aún no hay fecha fijada pero será entre finales de noviembre y diciembre cuando se llevarán a cabo estos comicios siendo el 10 de diciembre una de las fechas posibles. Y es que los informes jurídicos del Congreso determinan que como máximo los comicios deben celebrarse en esa fecha, algo que podría verse afectado por una baja participación ya que coincide con el puente de la Constitución que es el 6 de diciembre (miércoles) y el del Día de la Inmaculada Concepción que es el día 8 (viernes).

Por ello, no está descartado que se eligiera algún domingo de finales de noviembre o incluso el 3 de diciembre, antes del puente. En estos comicios Pedro Sánchez aspiraría a la reelección como presidente del Gobierno y el PP presentará a Alberto Núñez Feijóo, como su principal rival. Santiago Abascal (Vox) podría ser decisivo y está por ver si Unidas Podemos y Sumar con Yolanda Díaz acaban juntos o tienen más fuerza divididos. Ciudadanos se jugará la representación y aún hay dudas de quién presentarán como cabeza de lista y se verá si ERC, PNV o EH Bildu vuelven a jugar un papel clave en la gobernabilidad. En las generales no sólo importará quién gane, si no quién puede gobernar.