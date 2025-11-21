"Chivite reinó gracias a Cerdán y caerá con él"

María Chivite “reinó gracias a Cerdán y caerá por él”. “Cerdán urdió gobiernos para colocar personas en puestos clave y dar continuidad a esa presunta trama corrupta. Chivite dejó hacer, miró para otro lado”, ha manifestado la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. “Ser presidenta de Navarra gracias a los chanchullos que necesitaba hacer Cerdán para presuntamente seguir robando a través de mordidas de obra pública, no era gratis”.

Tras el nuevo informe de la UCO conocido esta semana y confirmarse que “hay Caso Belate”, Ibarrola ha calificado al Gobierno de Chivite como “un sinsentido, un gobierno centrado en sobrevivir a la corrupción”. “Más que un gobierno podríamos decir que, el de Chivite, es un gabinete de crisis, un grupo de supervivencia política”.

Ibarrola ha lamentado que “viven pendientes de próximas novedades en la investigación de una trama corrupta, y eso les impide centrarse en dar soluciones reales a los problemas de los navarros”. La presidenta de UPN ha destacado que su formación fue la única que “sin hacerlo público, tuvo el valor y el coraje de denunciar la adjudicación de Belate ante la Guardia Civil”.