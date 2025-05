El CIS excluye a las centrales nucleares al preguntar por las medidas de protección a acordar ante un apagón

El CIS de José Luis Tezanos no incluye mención alguna a las centrales nucleares en su 'Encuesta flash sobre el apagón eléctrico del 28 de abril' que valora la gestión del Gobierno sobre al apagón. En concreto, en una de las preguntas derivadas a los participantes de este sondeo exprés, se proporcionan nueve posibles medidas de protección que España podría acordar para evitar que se repita lo vivido el 28 de abril. De entre todas las opciones facilitadas no hay alusión alguna a las centrales nucleares.

A la pregunta concreta, relativa a cuál es la medida de protección que cree que habría que tomar en España para prevenir un apagón de este tipo", una mayoría de 27,8% de los encuestados dice que habría que invertir más en infraestructuras críticas (redes, electricidad, movilidad...) y un 27,4% apuesta por modernizar la energía. El 17,4% dice que sería necesario aumentar el número de generadores instalados en entidades y servicios públicos y el 12,5% garantizar que los teléfonos siguen funcionando.

Del mismo modo, una minoría del 3,4% considera prioritario que no dejen de funcionar los semáforos; un 2,1% que se prevean sistemas alternativos de transporte público y un 4,3% de los consultados por el CIS apela a "otras respuestas". 4,3% y un 0,5% optaron por "No sabe" y "No contesta", respectivamente. En la siguiente pregunta, la institución que preside el socialista Tezanos plantea la posibilidad de crear un Ministerio para hacer frente a situaciones de emergencia que pudieran surgir. El 49,2% de los interrogados no lo consideró necesario, prácticamente la mitad, frente al 47% que lo valoró de manera positiva.

Sin embargo, la encuesta no hace alusión a las centrales nucleares, ni tampoco las incluye en su cuestión sobre las medidas de protección a acordar en caso de apagón, el cual, precisamente, ha vuelto a reavivar el debate sobre su función y su supervivencia. Esta misma semana, el presidente del Gobierno anunciaba su intención de mantener el calendario oficial de clausura progresiva de las centrales nucleares, pese a que las eléctricas insisten en que las centrales nucleares son la apuesta menos cara para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

En concreto, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, defendió su vigencia asegurando que son "eficientes y seguras" y precisó que hay otros países en el mundo, como Japón o China, que apuestan por esta tecnología. Además, ingenieros como Alfredo García, sostienen que el apagón se debería un fallo que achaca a Red Eléctrica por meter a la energía nuclear en el saco del carbón y del gas y no de las energías de bajas emisiones.