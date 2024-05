¿Cuál es la diferencia de sueldo entre un Mosso y un Policía Nacional o un Guardia Civil?

Desde marzo de 2018, año en que se firmó el mal llamado acuerdo de equiparación salarial, un Policía Nacional jubilado habría perdido hasta 70.000 euros respecto a un mosso d'esquadra. ¿El motivo? mientras un agente autonómico se jubila de forma anticipada (59 años) sin pérdida alguna de poder adquisitivo, un agente de la Policía Nacional sí sufre una merma en las retribuciones que percibe en su jubilación. En cifras, un ertzaina o un mosso puede cobrar hasta 500 euros más al mes que un policía nacional o un guardia civil. Diferencia que aumenta a 900 euros mensuales tras la jubilación.

Un panorama nada halagüeño que no tiene tintes de repararse a corto o medio plazo. Y si bien ya se ha materializado la subida del 0,5% prevista en los presupuestos para este año, aún quedaría pendiente otro 2% del que aún no se sabe nada. Una subida que choca con la negativa reiterada del Gobierno a aplicar las medidas económicas necesarias para alcanzar la equiparación real y la jubilación digna de los policías y guardias civiles.

Para hacernos una idea, un subinspector A de los Mossos cobra al año 51.475,18 euros brutos, lo que supone unos 3.800 euros mensuales. Mientras, un subinspector de la Policía Nacional obtendría un sueldo bruto anual de 30.921,52 euros (unos 2.250 euros al mes); y un brigada de la Guardia Civil cobraría un sueldo bruto anual de 31.467,32 euros (unos 2.300 euros mensuales). De este modo, el salario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es un 30% inferior al de los policías catalanes.

Por no hablar de las otras diferencias salariales en igualdad de puestos y que afectan a las pagas extraordinarias, las horas extra, las dietas, la asistencia a juicios y las jubilaciones, así como diversos procedimientos normativos, con impacto presupuestario. De ahí que exijan una ley de retribuciones para evitar estas desigualdades.

Hasta 12.600 euros menos al año

El tema de las desigualdades también afecta, y en gran medida, a las jubilaciones. El hecho de pertenecer a una profesión de riesgo afecta de forma directa a la jubilación. ¿En qué sentido? Los profesionales agrupados en las denominadas profesiones de riesgo tienen la opción de solicitar la "jubilación anticipada" cobrando el 100% de la prestación. ¿Y quién decide qué profesiones son de riesgo? El Ministerio de Trabajo es el encargado de elaborar esta lista de la que forman parte los trabajadores ferroviarios, artistas, mineros, personal de vuelo de trabajos aéreos, profesionales taurinos, bomberos, así como miembros de las policías autonómicas y locales.

Por eso es tan importante que los policías nacionales y los guardias civiles sean reconocidos como profesionales de riesgo. Algo a lo que se han negado desde el Ejecutivo y que llama la atención, más si cabe cuando otros cuerpos policiales como la Ertzaintza y las Policías Locales sí forman parte de ese grupo denominado "de riesgo".

Desconcierta el hecho de que unos policías formen parte de ese grupo y otros no. Una discriminación por parte del Estado, que afecta al bolsillo de los agentes. Mientras un policía autonómico se puede jubilar a los 59 años con el 100% de su prestación por jubilación, un guardia civil tiene que esperar a los 65 para no ver mermada su pensión. Siempre existe la opción de prejubilarse, entre los 55 y 58 años, pero no cobrarían la pensión íntegra.

En definitiva, los cuerpos estatales sufrirían una pérdida retributiva en torno al 30% y en el mejor de los casos terminarían percibiendo una pensión de 1.623,85 euros frente a los 2.819,16 que percibe un mosso. Así, un agente de la Benemérita o un policía nacional jubilado cobrarán hasta 12.625 euros menos al año que un policía autonómico.