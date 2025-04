Almirante Garat: “La OTAN ya no puede ser nuestra única garantía de seguridad”

El Libro Blanco de la Unión Europea es un documento de la Comisión Europea que presenta propuestas, políticas o estrategias clave para el futuro de la UE. Generalmente, este tipo de documento se utiliza para fomentar el debate y la reflexión sobre cuestiones fundamentales que afectan a la integración europea y a las políticas comunes de los Estados miembros.

Los Libros Blancos suelen servir como base para la toma de decisiones y pueden influir en la creación de nuevas iniciativas políticas a nivel europeo. En este sentido, El Libro Blanco de Defensa de la Unión Europea presentado hace unas semanas es un documento estratégico que describe las políticas, prioridades y orientaciones de la UE en materia de defensa y seguridad. Su objetivo principal es analizar los desafíos y amenazas en el ámbito de la seguridad y establecer las directrices para la cooperación en defensa dentro de la UE, así como la evolución de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD).

Este también refleja la intención de la UE de reforzar su autonomía estratégica, lo que significa que la Unión sea capaz de actuar de manera más independiente en temas de defensa y seguridad, sin depender exclusivamente de otros actores internacionales como la OTAN.

La opinión del almirante Juan Rodríguez Garat sobre la defensa europea y nacional

El ex alimrante Juan Rodríguez Garat indaga en el Libro Blanco de defensa de la Unión Europea y sus carencias. Explica que "También me parecen correctamente identificadas las carencias de Europa en capacidades militares críticas, encabezadas por la defensa de nuestros cielos, hoy extremadamente vulnerables. Pocos ciudadanos europeos son conscientes de que nuestras ciudades están prácticamente indefensas, y no solo contra los misiles balísticos que empleó Irán contra Israel; también contra los que con frecuencia lanzan los hutíes, para hostigar a su enemigo jurado".

Prosigue explicando que "Además de la defensa antimisil, la lista de carencias militares críticas que recoge el documento es larga y realista: sistemas de artillería y de misiles de largo alcance; stocks de municiones de todo tipo; drones y defensa contra los drones; movilidad estratégica; tecnologías innovadoras como la IA y la computación cuántica; nuevas dimensiones de la guerra como la cibernética, y otras no tan nuevas como la guerra electrónica; inteligencia, vigilancia, transporte aéreo…Todo lo que en la OTAN descansaba en los EE.UU. ahora tenemos que prepararnos para pagarlo de nuestro bolsillo".

Un sinfín de carencias que un profesional de más de 47 años de experiencia militar, podría reconocer fácilmente en un mundo en el que el conflicto es el pan de cada día y las estrategias de defensa son realmente importantes. Pero no solo habla de Europa, sino también en el ámbito nacional: "España está a la cola de Europa. Pero esa no es culpa del Libro Blanco, sino de nosotros mismos".

Esto dice sobre las armas nucleares

En su opinión sobre el Libro Blanco, dedica también un apartado a las armas nucleares, muy escuchadas hoy en día y tema de conversación entre los grandes líderes mundiales. En este sentido explica que hay una incapacidad de estos líderes mundiales por superar el tabú nuclear: "parece que la Comisión también ha oído a Putin amenazar al mundo con sus misiles balísticos y sus ojivas múltiples". "Se da por hecho que China también está aumentando rápidamente su arsenal nuclear".

Ante esto explica la no reacción por parte de Europa y menos España, que se encuentra a la cola: "Sin embargo ¿Qué se nos propone que haga Europa para mitigar los riesgos? Aparentemente, nada. Ese infantil convencimiento de que si cerrábamos fuertemente los ojos la guerra desaparecería de nuestro futuro parece ser ahora la base de nuestra estrategia de seguridad nuclear". ¡Ojalá esta política irresponsable no les pase factura!".

¿Qué probabilidad hay de que estalle una guerra en Europa?

Anteriormente, el propio Almirante ya había respondido a esta pregunta, alegando que "Rusia no puede hacer una guerra en dos frentes" y que "Europa puede sentirse segura desde esa perspectiva, por lo que no ve probable una guerra que afecte directamente a Europa.

Sin embargo, destacó la importancia de prepararse para otras contingencias como ciberataques o sabotajes a infraestructuras críticas, que podrían interrumpir servicios esenciales. En este sentido, considera prudente la medida de la UE para que la población esté preparada ante posibles emergencias.

"Sí lo que se refiere es a lo que se está publicando de la preparación de la sociedad civil, sobre la mejora de la defensa civil, no es exclusivamente una guerra lo que está contemplado. Sí que hemos vivido episodios de ataques a las infraestructuras, sabotajes, ciberataques. Y eso puede dejarnos sin acceso a nuestro cajero durante varios días", manifestó el almirante retirado.