España da el primer paso para embarcar el superdron "made in Spain" Sirtap a bordo del portaaviones Juan Carlos I

La vida útil de los Harrier de la Armada se acerca a su fin, aprobadas todas las prórrogas posibles que han permitido retrasar su jubilación, y el Gobierno no se decide a dar el visto bueno a su, hoy por hoy, único sustituto posible, el F-35B, el caza estadounidense de quinta generación único en el mercado VTOL, capaz de llevar a cabo el despegue y aterrizaje vertical y, por tanto, formar parte del ala fija embarcada a bordo del LHD Juan Carlos I.

En esta tesitura hoy se ha hecho público que Navantia y Airbus Defence and Space han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) para explorar la integración del sistema aéreo remotamente tripulado Sirtap, el UAV "made in Spain" desarrollado por Airbus a petición de España y en el que ha trabajado buene parte de la industria aeronáutica de nuestro país, en el LHD Juan Carlos I, desarrollado por Navantia. Este acuerdo pretende ser el primer paso para garantizar la interoperabilidad de la plataforma Sirtap con el resto de sistemas del LHD, como el sistema de combate SCOMBA.

Las labores de integración se centrarán en tres pilares:

Mando y control (C2)

Integración del sistema de combate

Apoyo a la navegación, con especial atención a las operaciones de despegue y aterrizaje.

Este esfuerzo conjunto pretende lograr un sistema totalmente integrado asegurando una absoluta compatibilidad entre el Sirtap y el LHD Juan Carlos I, aumentando sus capacidades de misión, flexibilidad operativa y eficacia general de ambas plataformas en diversos escenarios operativos.

Este acuerdo podría marcar el camino para ofrecer a la Armada capacidades adicionales desarrolladas en España, potenciando la industria nacional y en beneficio de su soberanía estratégica. Asimismo, la presentación de SIRTAP a bordo del buque insignia demuestra el compromiso de la Armada con la industria de defensa nacional como capacidad estratégica.

En este sentido, Turquía habría abierto camino con su portaaeronaves TCG Anadolu, construido por Navantia y gemelo del LHD Juan Carlos I español. Así, el pasado mes de noviembre la Armada turca probaba con éxito el despegue y aterrizaje de un dron de combate (UCAV) Bayraktar TB3 desde dicho buque. El aparato, de 14 metros de envergadura (casi cinco metros más que los aviones AV-8B Harrier II Plus que equipa el Juan Carlos I), es una aeronave no tripulada preparada para operar en altitudes medias y de gran autonomía (MALE) fabricada localmente por Baykar. Se trata de una evolución del TB2 concebida para cubrir en el buque turco el papel que inicialmente iban a ocupar los aviones de combate F-35B que Estados Unidos decidió no entregarle. Es un vehículo aéreo no tripulado de combate (UCAV), diseñado para efectuar misiones de reconocimiento, vigilancia e inteligencia (ISR) y para lanzar operaciones de asalto con municiones inteligentes desde distancias remotas, gracias a sus capacidades de comunicación en línea de visión y más allá de la línea de visión.

Fotomontaje de la superficie del Juan Carlos I y un Sirtap La Razón

De este modo, Turquía demostraba su capacidad para suplir con UCAV su falta de aviones de combate embarcados. De acuerdo con los datos conocidos de la prueba, el TB3 despegó de la cubierta del TCG Anadolu en un punto situado entre el mar Egeo y el Mediterráneo para realizar un vuelo de unos 45 minutos antes de aterrizar en la pista corta del propio buque sin precisar de ningún medio de apoyo adicional.

Calendario del Sirtap

El Ministerio de Defensa se convirtió en el cliente lanzador de Sirtap a finales de 2023 con la adquisición de nueve sistemas para reforzar las capacidades tácticas del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio.

Precisamente a comienzos de enero el Ministerio de Defensa daba a conocer el calendario que manejan para la entrada en servicio de las aeronaves no tripuladas del Programa Sirtap. Así, tras superar el fundamental paso de la Revisión Crítica del Diseño en junio del pasado año 2024, para este 2025 se espera la entrega del primer prototipo y el primer vuelo de esta avanzada aeronave, lo que supondrá un hito tecnológico para este primer sistema aeronáutico militar de Clase II/III desarrollado por completo en España.

Características del Sirtap

Este sistema aéreo no tripulado de nueva generación reforzará las capacidades tácticas del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, actuando en los entornos operativos más exigentes. Está diseñado para cumplir misiones avanzadas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR, por sus siglas en inglés) en operaciones diurnas y nocturnas, siendo capaz de operar en todas las condiciones climatológicas gracias a su resistencia a las altas y las bajas temperaturas.

El plan contempla la producción de nueve sistemas en total, cada uno de los cuales está formado por tres aeronaves no tripuladas y una estación de control terrestre, además de dos simuladores. La primera entrega, consistente en un set del sistema y un simulador, está prevista para 2026 y un año después comenzará su producción en serie, hasta el completo desarrollo del proyecto en 2030. El primer sistema completo sería recepcionado por la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) a partir de 2027.

Todas las aeronaves se fabricarán y ensamblarán en la planta de Airbus Defence Space en Getafe (Madrid), que actúa como empresa tractora, dando cabida en su Plan de Participación Industrial a un gran número de empresas españolas, lo cual será clave para el desarrollo industrial en el segmento aeroespacial.

En cuanto a sus dimensiones, este vehículo aéreo tiene una longitud de 7,3 metros, una altura de casi 2,5 metros y cuenta con 11,3 metros de envergadura, con un alcance superior a los 2.000 kilómetros y una autonomía de más de 20 horas, lo que le proporcionan una gran flexibilidad y reactividad, permitiendo operaciones diurnas y nocturnas en los entornos más exigentes. El sistema estará certificado para volar en espacio aéreo segregado.

La diferencia sustancial de esta aeronave con otros sistemas aeronáuticos militares que se fabrican en territorio nacional radica en que se desarrollará por completo en España y va ser, según Airbus, «un ejemplo de integración de las capacidades tecnológicas nacionales». La corporación industrial europea asegura que el sistema en su conjunto es un «hito tecnológico», cuyas capacidades «van a reforzar la soberanía nacional».

De acuerdo al plan industrial presentado por Airbus y aprobado por la DGAM, la participación nacional en el programa es del orden del 70%, aunque el objetivo final en cuanto al porcentaje de nacionalización al que se aspira es alcanzar el mayor posible. Actualmente está en estudio la viabilidad de la nacionalización de las diferentes capacidades presentes y futuras.

Asimismo, el Sirtap es un programa al que se ha querido dotar de una amplia capacidad de crecimiento. En consecuencia, se ha concebido de tal modo que pueda integrar equipos hardware y software de acuerdo con la rápida evolución tecnológica que impera en esta primera mitad del siglo XXI. La finalidad es mantener e incrementar la capacidad nacional del ciclo completo de un sistema aeronáutico, es decir, diseño, desarrollo, certificación, producción y apoyo en servicio. Los sistemas y equipos nacionales que formarán parte de una segunda configuración avanzada están en proceso de estudio y definición. Con una carga útil de más de 150 kg, ha sido diseñado para misiones avanzadas de vigilancia, inteligencia y reconocimiento, tanto en tierra como en el mar.

En el futuro, este UAS táctico podrá operar junto con otras plataformas para integrarse en un sistema de sistemas. El desarrollo de Sirtap aportará a la industria nacional experiencia y competencias clave en el campo de los sistemas remotos para el Futuro Avión de Combate Europeo (FCAS) que España desarrolla junto con Francia y Alemania.

Pero, ¿qué es exactamente el Sirtap, esta aeronave no tripulada "made in Spain" y en qué se diferencia de otros grandes UAV, como el MQ-9 Predator B estadounidense, en servicio en el Ejército del Aire?

Pues a grandes rasgos, estamos ante una aeronave de grandes dimensiones aunque lejos de otros más grandes. Tiene 7,3 metros de largo y 12 metros de punta a punta de cada ala, una altura de 2,2 metros y un peso de 750 kilos; algo más pequeño que el Predator B (11 metros de longitud por 20 de envergadura) y también más que el Euromale, el otro proyecto en el que está embarcado el Gobierno español, que medirá 16 metros de largo y 26 de envergadura, siendo, de hecho, mayor en envergadura alar a la de los actuales cazas de combate Eurofighter y F-18 en servicio en el Ejército del Aire español juntos.

El núcleo del Sirtap estará formado por una potente cámara electróptica e infrarroja y un radar para la detección de los objetivos. Está pensado para:

Labores de ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance)

ISR armado (escolta de convoyes, vigilancia de zonas, protección de fuerzas)

Vigilancia marítima; guerra electrónica; vigilancia de fronteras (flujos migratorios y control de la seguridad fronteriza)

Búsqueda y rescate

Control de actividades ilegales (piratería, lucha contra el narcotráfico, detección de pesca ilegal...)

Apoyo a la lucha contra incendios.

Sirtap, según la propia web oficial de Airbus, operará bajo cualquier condición climática, gracias a un sistema de protección contra hielo y amplitud de alta temperatura, puede operar entre -40⁰C a +50⁰C. Es capaz de volar a una altitud de 21.000 pies y es apto para misiones diurnas/nocturnas y marítimas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), proporcionando una respuesta rápida para la inspección de objetivos cercanos. En el ámbito de patrulla naval, su alcance de 2.000 kilómetros ofrece una capacidad de acción enorme. Tendrá un tren de aterrizaje fijo que le permitirá tomar tierra en pistas no asfaltadas. Estará fabricado en una combinación de aleación tanto de metales como de materiales compuestos.

Las alas y el rotor del SIRTAP se pueden desmontar fácilmente para permitir el transporte en contenedores estándar tanto por tierra como por aire en un avión de transporte como el C295, que deberá poder transportar dos SIRTAP en un vuelo.

El Sirtap está llamado a ser el sustituto antes de 2030 del sistema remotamente tripulado Searcher, de fabricación israelí y en servicio en el Ejército de Tierra, que está ya en el final de su vida operativa, y también entraría en operación en el Ejército del Aire.

Los componentes y equipos que van a hacer realidad los Sirtap no estarán sujetos a las normas ITAR, acrónimo en inglés de las Regulaciones Internacionales de Tráfico de Armas que recoge la Ley de Exportaciones de Estados Unidos y que controla y limita los artículos, productos y servicios vinculados con el sector de la defensa o de doble uso que se pueden exportar a terceros países.

Sirtap supone un reto para la industria aeronáutica española que aspira a ser un referente en Europa en el desarrollo de aeronaves no tripuladas de estas características. Airbus, como líder el proyecto, ya ha confeccionado un plan industrial para involucrar a las principales empresas del sector aeronáutico español. El objetivo al final es que en torno al 90% de los equipos y sistemas que forman parte del aparato incorporen el sello “Made in Spain”.

En el ámbito militar, el dron estará enfocado en las conocidas como misiones ISR (Reconocimiento, Vigilancia e Inteligencia), aunque tiene margen de crecimiento. Por ejemplo, estará preparado para portar armamento. Para ello, contará de fábrica con la estructura interna para hacer la integración y con puntos fijos debajo de las alas para cargar los misiles. También podrá lleva un radar específico de patrulla marítima. Así, dispondrá de hasta cuatro puntos para otras tantas unidades de lanzamiento, que serán unas u otras dependiendo del cliente. Asimismo, podrá ser usado para la designación de objetivos.

Euromale

Quedaría por ver, de cara al futuro, si el otro gran proyecto de UAV en el que trabaja España, el EuroMALE 2025 RPAS, también conocido como EuroDrone, podría también aterrizar y despegar desde el LHD Juan Carlos I, algo más complicado dadas sus mayores dimensiones respecto del SIRTAP.

En el proyecto trabajan, junto a nuestro país, Francia, Alemania e Italia, de la mano de Airbus Defence & Space, junto con Dassault Aviation y Leonardo como principales subcontratistas. El EuroDrone se proyecta como una plataforma imponente, con una masa de unas 10 toneladas, una envergadura de 26 metros, una longitud de 16 y una altura de seis (el Harrier actualmente embarcado en el Juan Carlos I mide 14 metros de largo y tiene una envergadura de 9,25 m).

Para hacernos a una idea, el MQ-9 Reaper, el principal dron de Estados Unidos, mide 11 metros de largo, 3,8 de alto y su envergadura es de 20. El peso máximo al despegue es de 4.760 kilos, la mitad que el Eurodrone, su velocidad máxima de 482 km/h y el techo de vuelo de 15.420 metros, en este caso un poco superior al de la aeronave no tripulada europea.

Su finalidad será proporcionar a las fuerzas armadas de los países implicados un sistema aéreo estratégico operacional dotado de una elevada capacidad de reconocimiento, vigilancia y adquisición de objetivos para poder realizar misiones ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance). Para conseguirlo hay que desarrollar una especie de avión planeador que pueda volar a cotas medias (con un techo máximo del orden de los 13 kilómetros) y permanecer en el aire alrededor de 24 horas.