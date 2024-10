El Gobierno no descarta que otro avión militar evacúe a más civiles de Líbano

La pasada semana, dos aviones militares del Ejército del Aire llevaron a cabo una rápida operación para evacuar a un total de 244 ciudadanos (la mayoría de ellos españoles) que habían solicitado ayuda para abandonar Líbano. En un primer momento, durante la preparación de esta misión, se dejó abierta la posibilidad de enviar otro avión más, aunque, el jueves, cuando se completó el rescate, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, cerró la puerta al envío de más aeronaves, dando por concluida la misión de evacuación. Pero hoy, ha vuelto a abrir esa posibilidad anunciando un tercer vuelo.

Es la idea que ha transmitido en un entrevista en TVE, en la que el titular de Exteriores ha señalado que aunque "prácticamente no quedan ciudadanos españoles que nos hayan expresado su deseo de abandonar el país", por si fuese necesario, "esta misma semana, probablemente el miércoles", otro avión militar estaría en disposición de traer a España a quienes así lo deseen.

En concreto, Albares ha explicado que está en contacto con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y si departamento, para que "uno de los aviones que va a realizar vuelos a Beirut por motivos que no son los de la evacuación pueda regresar con ciudadanos españoles que todavía lo deseen". De ahí que instase a los que aún se encuentran en el país a contactar de inmediato con la embajada (que aún presta sus servicios en Beirut) para solicitar esa ayuda. Unos vuelos, a los que se refiere el ministro, que en principio son los que trasladarían material para los 670 militares desplegados en la misión de la ONU y que hasta que Naciones Unidas no dé la orden de replegarse no abandonarán Líbano junto al resto de cascos azules de 50 países. Por ello, aprovechando su regreso a España, podrían trasladar a esos ciudadanos.

"Medios comerciales disponibles"

Al mismo tiempo, el ministro también ha confirmado que muchos españoles, unos 40, también están regresando en aviones de otros países (Portugal o Países Bajos), como hicieron ciudadanos de otros países el jueves en las aeronaves del Ejército del Aire, porque "como había sitios libres que no eran ocupados por españoles, que decidieron no viajar, también evacuamos a seis nacionalidades".

Y ha recordado que otros españoles han abandonado Líbano "por los medios comerciales que siguen estando disponibles", por lo que ha animado a los ciudadanos que aún siguen allí y quieran marcharse que contacten con la embajada para sumarse al vuelo militar anunciado, si finalmente se utilizase para la evacuación, o para solicitar ayuda para utilizar esos aviones o barcos comerciales.

En principio, la embajada española -que sigue plenamente operativa, según Alabares- cifraba en unos mil los españoles residentes en Líbano y en el momento de iniciarse la primera fase de la evacuación se hablaba de unos 380 ciudadanos que regresarían en los dos vuelos militares. Finalmente lo hicieron 244, de los que algo más de 190 eran españoles, además de familiares libaneses, y el resto de países como Estados Unidos, Argentina, Francia, Reino Unido o Italia.