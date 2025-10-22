¿Deseo o realidad? Bolaños pronostica el sorpasso de Vox al PP y Álvarez de Toledo replica: "Servidor de Abascal"

Quizás el momento más clarificador de la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados llegó cuando el rifirrafe entre Cayetana Álvarez de Toledo y Félix Bolaños. Aquella comenzó con una prolongación del anterior careo, en el que este le acusó de ser connivente con ciertos regímenes pretéritos. "Por una vez, acepto su marco carcomido. Me interpela como oposición, le contesto como el Gobierno que pronto seremos. Condeno las dictaduras de Franco y Videla, ¿condena usted la de Maduro?".

El ministro de Justicia dio la callada por respuesta -nada nuevo, a dónde vas, manzanas traigo- y se centró en la previsión de la portavoz popular: la llegada de su formación a la Moncloa. "No se haga usted ilusiones, el Gobierno que pronto ustedes serán igual supone el mayor chasco de la historia de la democracia que se llevará en 2027 cuando Vox les engulla, gracias".

¿Deseo o realidad? Lo cierto es que, salvo el CIS y el CIS 2.0, que es la encuestadora que dirige el antaño gurú estrella de Sánchez, Iván Redondo, no hay ni una sola casa demoscópica en nuestro país que acerque a Vox a los terrenos del Partido Popular. La más pesimista para los intereses de Alberto Núñez Feijóo, la de 49DB para El País, de hecho, indica que existe una distancia de casi 14 puntos entre ambas formaciones. El resto, incrementa aún más la brecha: casi 20 puntos en el caso del último sondeo de NC Report para LA RAZÓN.

Aun así, la Moncloa se encuentra inmersa en una campaña para hacer creer al personal que Feijóo se encuentra amenazado por el crecimiento de Abascal. Una estrategia alimentada hoy por Bolaños en pleno debate parlamentario y que no entraña vínculos con la realidad sociológica. Pero que desvela cuál es el verdadero objetivo del Gobierno y por el que se afana mañana, tarde y noche: debilitar el liderazgo del actual líder del PP.

En Génova no tienen ninguna duda de que existe "una pinza" entre PSOE y Vox. Y hoy, Álvarez de Toledo, le ha espetado al triministro: "Todo el día llamando a Vox Franco redivivo, franquista, Franco y luego lo alimentan. Como saben que van a perder buscan que no gane el PP. Quién lo iba a decir señor Bolaños, fontanero de Sánchez y servidor de Abascal. Espero que le paguen bien y, por supuesto, en efectivo".

Previamente, la diputada popular recriminó a Bolaños su negativa a condenar el régimen venezolano: "Qué distintos somos, señor Bolaños. Yo condeno todas las dictaduras. Franco, Videla, Castro, Maduro. Y a todos los terrorismos. ETA, FRAP, Montoneros, Triple A, usted condena de forma selectiva por conveniencia o cobardía. Callan ante Maduro, se lucran con China y pactan con Bildu".

Si el objetivo del Gobierno, dijo Álvarez de Toledo, es "resistir", el método consiste en "polarizar". Y la siguiente parada es: "Franco", con el que, explicó, los socialistas hacen tres cosas. Primera: "Utilizan sus víctimas para tapar su corrupción". Un inciso en el que lanzó a Bolaños dos preguntas: "Fue secretario de ética del PSOE cuando los sobres volaban por Ferraz. Cantidades menores dice ahora. ¿Les dio su aval ético? ¿Recibió alguno? Nos lo aclara ahora".

Segunda: "Lo emulan. ¿En qué parte de su plan de acción por la democracia figura convertir TVE en una parodia chabacana del NODO?". Otro inciso, con respectivo interrogatorio: "Montar una cloaca contra fiscales, jueces y policías. ¿Recibió también usted una orden de limpiar sin límite para que haya gobierno de corrupción para rato Yolanda dixit?". Y tercero, la idea-fuerza de su mensaje: el Gobierno resucita a Franco para espolear a Vox.

En su turno final, el ministro eludió todas las preguntas de la dirigente popular y acusó a "la derecha" y a los "ultras", que según él son lo mismo, de intentar "ganar el debate público" de la siguiente manera: "Intentando deshumanizarnos a los socialistas, intentando criminalizarnos, intentando meternos en prisión a las personas que no pensamos como ustedes. Esto es muy antiguo". El problema, insistió, "es que el PP hoy hace lo mismo que Vox. Y no es nuevo que en España se polarice, que se intente hacer política, hacer oposición a lomos del bulo".

Una vez más, le volvió a echar en cara a Álvarez de Toledo la teoría de la conspiración tras la masacre de Atocha en 2004. Comodín estrella de cada miércoles. "El primer episodio grave de polarización extrema en nuestro país fue después del atentado del 11-M, que conoce bien. Ahí salió el PP del Gobierno por embustero y por meternos en una guerra ilegal. El PP no aceptó el resultado electoral y perpetró el bulo más temible de la historia de nuestra democracia atribuyendo el atentado a Marruecos, al CNI, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a Rubalcaba".

Tampoco innovó con el señalamiento: "Usted fue una de las principales propagadoras, desde un periódico, desde una radio y desde Génova". Bolaños alegó que la derecha polariza porque no puede "hablar de becas, del incremento de las pensiones, de los permisos de paternidad, de los ocupados", de que la economía española es la que "más va a crecer en el mundo en 2025" y concluyó con otro ataque oxidado Álvarez de Toledo y su profecía. "Usted es fronteriza del PP y Vox con la mochila que tiene del 11m, se mantiene en la bancada del PP para mantener el voto de cuatro ultras. Ese camino lleva a la auto destrucción y en las urnas del 27 lo veremos. Graciaaas". ¿Deseo o realidad?