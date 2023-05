El PP desmiente correos entre Moncloa y Sol ante la polémica por el 2 de mayo

La polémica entre la Comunidad de Madrid y Moncloa a causa de la celebración del Dos de mayo en Sol continúa viva. El Gobierno sostiene que se comunicó "en tiempo y forma" al ejecutivo madrileño de quien iba a acudir, mientras que en el PP desmontan esa versión rotundamente.

La presidenta madrileña y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo este mismo miércoles que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, acudió al acto en la capital para "provocar" e intentar de todas las maneras "reventar" este evento". Según su versión, ella le habría invitado "encantada" si se hubiese dirigido "como hizo (la ministra de Defensa) Margarita Robles" a la comunidad pero, según relata la líder popular, esto no ocurrió así, es decir que desde La Moncloa no comunicaron con el gabinete de Protocolo de la Comunidad de Madrid en ningún momento.

Sin embargo, tras la entrevista de la presidenta de la Comunidad de hoy en Cadena Ser, La Moncloa ha comenzado a filtrar unos correos a los medios de comunicación en los que aseguran que el gabinete de Presidencia de Moncloa comunicó al departamento de confirmaciones de la Comunidad de Madrid el deseo del ministro Félix Bolaños de asistir al acto que se celebraba con motivo del Dos de mayo. En un correo del 28 de abril, el gabinete del Ministerio de Presidencia confirmaba la asistencia del ministro a los actos oficiales. En otro email del sábado 29 de abril, el departamento de protocolo del Ministerio de la Presidencia pide la escaleta del acto institucional así como el "seating" de la fila donde se ubicará el ministro. Un email con el que Moncloa trata de desmontar la versión de la presidenta Ayuso en la que defiende que el ministro pedía presidir el acto madrileño.

En un último correo , fechado en el día 1 de mayo, -cuando ya había estallado la polémica entre ambos ejecutivos- Moncloa vuelve a insistir por escrito dando a entender que el ejecutivo madrileño había validado anteriormente la acreditación del ministro en otra comunicación previa entre ambas partes. Según el email mostrado, que es solo un fragmento y no el texto completo, se dice: "en la que confirmaron que tomaban nota de la asistencia del ministro. Les reiteramos la presencia del ministro D. Félix Bolaños, junto a la ministra de Defensa, Doña Margarita Robles, en representación del Gobierno de España". De esta manera, se entiende que Moncloa habría recibido respuesta de la Comunidad de Madrid en la que se daban por enterados de la presencia del ministro y aprobándola.

Desde el PP de Madrid, aseguran que estos emails filtrados por Moncloa "son falsos" puesto que "desde la Comunidad de Madrid no se responde así, ni nunca se recibió en la Comunidad de Madrid confirmación (del ministro) ni se respondió" (a esos mensajes que muestra el Gobierno). Además, según el PP madrileño en el gabinete de la comunidad no se mandan e-mails en mayúsculas". "No existen", dicen de manera rotunda.

"Si desde el principio –el ministro— dice que quiere estar, invitado queda. Pero no dijo eso, dijo que quería presidir" la ceremonia institucional, aseguró Isabel Díaz Ayuso, que explicó que así se lo trasladó su equipo a los servicios de Protocolo de la Comunidad.