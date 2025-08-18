Detenidos dos yihadistas que pensaban viajar a la zona de conflicto

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Vallfogona de Balaguer (Lleida) a dos presuntos yihadistas a los que se les acusa de auto adoctrinamiento, adoctrinamiento activo terrorista y colaboración. Uno de ellos era reincidente y utilizaba las redes sociales para promover las actividades de Daesh. Tenían la voluntad de viaja a la zona de conflicto.

La investigación se inició hace un año y medio, cuando los especialistas en la lucha antiterrorista detectaron a una persona que presentaba una elevada actividad en la red, vinculada a páginas de la organización terrorista Daesh. La Comisaría General de Información ha desarrollado esta investigación con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Lleida, Tarragona y Barcelona.

Todo ello, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número UNO y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Asimismo, la investigación ha contado con la estrecha colaboración de DGST marroquí. Según los investigadores, uno de los detenidos presentaba un alto nivel de radicalización y accedía a repositorios yihadistas de forma sistemática y continuada.

Uno de los yihadistas ha ingresado en prisión

Además, realizaba un consumo prolongado de material yihadista y actuaba como un vector de captación, adoctrinamiento y autocapacitación para la comisión de atentados terroristas. En la mañana del pasado jueves, los agentes desplegaron un dispositivo policial que concluyó la detención de los dos individuos y sendos registros domiciliarios en el que se han incautado distintos dispositivos informáticos que están siendo ahora analizados.

Los dos detenidos han sido puestos a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número UNO, quien ha decretado el ingreso en prisión del principal investigado.