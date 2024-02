El doble frente que amenaza a Sumar en País Vasco: desaparición regional y puñaladas a tres

Los dirigentes de los principales partidos de la izquierdase han puesto a hacer números después del tantarantán que se llevaron en las elecciones gallegas del pasado domingo y están intentando escurrirse el bulto entre ellos. El grupo de Sumar obtuvo 28.171 votos (el 1,9%), mientras que tan solo 3.854 ciudadanos depositaron su confianza en Podemos (lo que supone el 0,26% de los votos), que quedó por debajo incluso de Pacma (0,36%). Ninguno de ellos logró obtener siquiera un escaño en el Parlamento gallego, cuyo grupo de oposición ha pasado a el BNG con 25 escaños y el 31,57% de los votos.

Los partidos regionalistas

Como veíamos ayer por la mañana, los líderes de las formaciones regionalistas han analizado los resultados de Galicia y se ven con la fuerza necesaria como para acudir a los siguientes comicios separados de Sumar. Es el caso de Compromís en la Comunidad Valenciana que, viendo a la vez las barbas de su vecino pelar, han remarcado que no forman parte de Sumar en el plano organizativo.

Los comunes han destacado igualmente que ellos son el partido "referente" en Cataluña, y Más Madrid ha presumido también de su "arraigo territorial". Por su parte, la Chunta Aragonesista ha instado a no hacer competencia electoral a los partidos regionalistas.

Los de Yolanda Díaz se ven de esta manera traicionados por su propia amalgama de partidos y, por lo pronto, parece que sus planes siguen siendo cumplir el pacto electoral donde se firmó que no habría competencia electoral entre socios. Aunque el frente de los partidos regionalistas parece solucionado, las complicaciones parecen venir, una vez más, del lado de Podemos e IU.

Puñalada a tres

Los siguientes comicios a la vista son los del País Vasco, donde actualmente gobierna un gobierno regionalista (PNV) en coalición con el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra. Podemos, que dispone ahora mismo de tan solo seis escaños en la comunidad euskaldún, ve con temor las elecciones y no quiere verse diezmado de nuevo.

La candidata a lehendakari del grupo Elkarrekin Podemos, Mirren Gorrotxategi, se ofreció el martes a retirar su candidatura si con ello facilitase la lista conjunta con Sumar, aclarando que lo dejaría "en manos de la militancia". Declaró también que "su ambición no es personal" y que se sentía "frustrada" por la división de la izquierda.

Desde Podemos nacional parecen diferir de su candidata vasca, ya que este mismo martes acusaron a Sumar de no tener voluntad de acuerdo y actuar con ánimo de dividir. Como ha informado de Europa Press, voces del partido morado a nivel estatal achacan las declaraciones de Gorrotxategi a su carácter humilde y ven poco probable una candidatura de unidad, entendiendo que Sumar ya ha cerrado esa puerta.

El gesto de Gorrotxategi ha sido aplaudido ayer por la mañana en el Congreso por el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago. Ha manifestado que desde su formación siguen dispuestos a trabajar para intentar una candidatura de unidad de toda la izquierda estatal, según Europa Press. Aun con una actitud de concordia y dejar rencores a un lado, se ha reservado una puntada envenenada: "Sumar tiene que hacer un trabajo más consistente y consolidarse en el territorio para futuros ciclos electorales".

"Yo me alegro mucho de las declaraciones que ha hecho hoy la candidata de Podemos en Euskadi y, desde luego, por nuestra parte no será que no se pueda trabajar para que toda la izquierda vaya conjuntamente para hacer frente a una derecha que siempre concurre bien cohesionada a los procesos electorales", ha apuntado Santiago.

Sumar ha logrado ya un acuerdo de confluencia con IU y Equo, y se encuentra abierto a otras formaciones. Ayer, el portavoz de la formación rosa, Ernest Urtasun, expresó su apoyo a sus compañeros del País Vasco. En las filas de la coalición guardan mejores perspectivas para las elecciones vascas, donde creen que el espacio de la izquierda alternativa tiene mayor arraigo locas desde hace muchos años. La barrera de entrada electoral es más baja (del 3%), lo que dificulta la estrategia del voto útil hacia Bildu, que al BNG le funcionó a la perfección.

Sin embargo, según ha informado EFE, el secretario general de Sumar Mugimendua, Lander Martínez, ha dado por "cerradas" las conversaciones con Podemos Euskadi sobre una posible coalición por "falta de confianza".

Tras la última reunión negociadora, Martínez ha señalado que Elkarrekin Podemos "ha optado por tomar otro camino", por lo que "se ha cerrado la opción" de formar una coalición en Euskadi. Ha recordado que los morados ya eligieron "otro camino" cuando rompieron con Sumar en el Congreso y decidieron no presentarse juntos en Galicia.

Ninguna de las dos formaciones se ha pronunciado formalmente, por el momento, respecto a la ruptura de las negociaciones, pero no dejan de mandarse comunicados en público. Todo parece apuntar a que no acudirán en lista conjunta, ya que tanto el grupo de coalición Sumar (Sumar, Ezker Anitza-IU y Equo-Berdeak) como Podemos Euskadi han iniciado por separado los actos de precampaña electoral, con Alba García y Miren Gorretxategi como candidatas a lehendakari, respectivamente.

En un partido de pimpón telenovelesco, Sumar y Podemos no paran de pasarse ciegamente la bola, al tanto que IU ve llegar en País Vasco un desastre como el gallego y busca la reconciliación, a la vez que recrimina, tímidamente. Mientras, los comicios vascos se acercan y sigue sin resolverse la trama de los rosas y los morados.