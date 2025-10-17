Donald Trump carga de nuevo contra España por su "falta de lealtad a la OTAN"

Donald Trump ha vuelto a dirigir sus críticas hacia España, acusando al país de no haber sido leal con la OTAN por incumplir los objetivos de gasto en defensa, en unas declaraciones realizadas durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, celebrada junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, este viernes.

Trump afirmó de manera contundente que "España no ha cumplido" con los compromisos de inversión en defensa, destacando que es el único país que no se sumó al aumento del gasto del 2% al 5% del PIB. El mandatario insistió en que este incumplimiento merece una acción correctiva por parte de la Alianza.

La propuesta de sanción y sus límites

Aunque sugirió que España debería recibir "una reprimenda" por esta actitud, reconoció al mismo tiempo los límites del mecanismo de la OTAN al admitir que el país "no puede ser expulsada" de la organización. Trump dejó claro que la resolución final de este asunto corresponde a la propia Alianza Atlántica y al Gobierno español.

Esta no es la primera vez que Trump señala a España por su nivel de inversión en defensa, un tema que se ha convertido en un argumento recurrente en su retórica sobre la contribución de los aliados a la seguridad colectiva.

La crítica se produce en un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania y las continuas llamadas a los líderes occidentales para fortalecer las capacidades defensivas de la OTAN.