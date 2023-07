Elecciones generales: Qué hacer si no tienes la tarjeta censal para votar el 23J

El próximo domingo, 23 de julio de 2023, más de 37 millones de españoles están llamados a las urnas para ejercer su derecho al voto y para elegir a los que serán los miembros del Senado y del Congreso de los Diputados durante los próximos cuatro años. Los miembros del Congreso de los Diputados serán quienes -a su vez- elegirán al próximo Presidente del Gobierno.

Para ejercer su derecho a voto, aquellos ciudadanos que no hayan enviado su voto por correo deberán acudir al local electoral asignado. Todos los colegios electorales del país estarán abiertos de forma ininterrupida desde las 09:00 horas, hasta las 20:00 horas. Así que, una vez en el colegio electoral, cada ciudadano debe buscar la sección y la mesa que se le ha asignado.

Allí podrá introducir su papeleta en la urna, presentando únicamente su Documento Nacional de Identidad. En su defecto, será válido cualquier documento oficial que incluya una fotografia, como el pasaporte o el carnet de conducir. Toda la información acerca del colegio electoral asignado, así como de la sección y de la mesa donde cada español debe emitir su voto, viene recogida en la tarjeta censal.

¿Y si no tengo la tarjeta del censo?

Es importante aclarar que esta tarjeta censal no es necesaria para ejercer el derecho a voto. Tiene un valor exclusivamente informativo. Así que, en caso de haberla perdido o de no haberla recibido, no debemos alarmarnos, en absoluto. Simplemente tenemos que averiguar dónde tenemos que depositar nuestro voto… y eso es bastante sencillo. Puedes hacerlo de forma telemática, a través del sitio web del INE, personandote en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral o llamando por teléno al 900 343 232.

Para saber dónde votar, simplemente accede al sitio web del Instituto Nacional de Estadística y completa un formulario con información básica, como tu provincia, municipio, calle, número de domicilio y código postal, así como la primera letra de tu primer apellido. Luego, haz clic en "buscar" y selecciona una de las direcciones que aparecen en los resultados. La página te mostrará la mesa electoral, el lugar y la dirección. Si lo prefieres, también puedes utilizar el portal Cl@ve con tu identificación electrónica, sin necesidad de tener a mano tu eDNI ni un certificado digital.

Otra forma de obtener información sobre dónde emitir el voto es acudir presencialmente a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral. Sin embargo, resulta mucho más sencillo llamar al 900 343 232, que es el teléfono habilitado por la Oficina del Censo Electoral para realizar este tipo de consultas. El horario de atención telefónica es de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00. El día de las elecciones, el horario de atención es de 08:00 a las 20:00 horas.