Elecciones generales 23J: dónde se puede votar y en qué horarios

Con la celebración de unas nuevas elecciones, en los ciudadanos comienzan a surgir distintas dudas. Antes de ir a votar, se pueden preguntar dónde se pueden informar de a qué colegio electoral deben ir y en qué horario pueden hacerlo. En la jornada de reflexión, se pueden cuestionar sobre a quién favorece la abstención, el voto nulo o el voto en blanco. Y el domingo votando, pueden preguntarse qué significan las papeletas blancas para el Congreso y las sepias para el Senado.

Son muchas las dudas, pero comencemos por la primera de ellas. ¿Dónde debe votar cada ciudadano? Cada persona tiene asignado un colegio electoral según en la dirección en la que conste el padrón. Es importante señalar que se debe ir a votar al colegio electoral asignado. De lo contrario, no le permitirán votar.

Aquí puede consultar el colegio electoral que le corresponde

Por mediación de Correos, a todos los ciudadanos les llega la tarjeta censal a la dirección en la que están empadronados. En dicha tarjeta figura el nombre y la dirección, el colegio electoral en el que se ha de votar y el número de mesa a la que se debe acudir.

No obstante, si no le ha llegado la tarjeta censal o la ha perdido y no sabe qué colegio le corresponde, puede consultarlo en la página web que ha habilitado el Instituto Nacional de Estadística. En dicha web, hay que rellenar unos datos básicos como el municipio y la provincia, la dirección en la que está empadronado o la letra inicial del primer apellido.

También puede consultar qué colegio y qué mesa le corresponde por teléfono. Tan solo tiene que llamar al teléfono gratuito 900 343 232 que corresponde con las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral.

¿Hasta qué hora se puede ir a votar el domingo 23 de julio?

Otra de las dudas que más se preguntan los ciudadanos es desde qué hora y hasta qué hora se puede votar el domingo 23 de julio en las elecciones generales. Todos los colegios electorales tienen el mismo horario: de 9:00 a 20:00. También en el caso de las Islas Canarias.

Cuando los colegios electorales cierran, incorporan a sus urnas los votos por correo que les hayan llegado. Una vez completado este paso, comienza el escrutinio por parte de los ciudadanos de la mesa electoral. Proceso que se puede alargar hasta pasadas las diez de la noche.