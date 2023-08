Emiliano García-Page: "Puigdemont tiene el mando a distancia de la legislatura y no puede someter al Gobierno a libertad condicional"

En un acto en el que asistió a la toma de posesión de María Chivite como presidenta de Navarra, García-Page destacó la influencia de Puigdemont en el panorama político y las implicaciones que esto podría tener para el Gobierno de España.

Para García-Page, la figura de Puigdemont es preocupante debido a su capacidad de influencia "desde fuera de España" y su potencial para someter al Gobierno a "libertad condicional". El presidente de Castilla La Mancha considera que Puigdemont no debería tener el poder de decisión sobre el rumbo político de España y abogó por que se desvincule del referéndum catalán y del proceso de 'Brexit' catalán.

"La votación del Congreso no deja de ser el trámite para que se dé comienzo a las negociaciones y eso nos tiene a todos en vilo, por no decir muy preocupados"

El mandatario manchego señaló que, en su opinión, si Puigdemont no se apea de estas posturas, la legislatura podría ser complicada o incluso no llegar a comenzar. Aunque reconoció que esta opinión se basa en su perspectiva personal y carece de información completa.

"Puigdemont, que es el que tiene el mando a distancia de la legislatura y desde fuera de España, no puede tener sometido a libertad condicional al Gobierno de España y mucho menos lo que no puede ser el que decida"

García-Page también abordó el tema de los idiomas en la Constitución y su importancia como riqueza del país. Sin embargo, advirtió que el problema surge cuando los idiomas se utilizan como armas arrojadizas en el ámbito político. En su opinión, la autodeterminación no debería estar en primer plano, sino que deben primar las elecciones como mecanismo democrático para tomar decisiones.

En relación a la figura de Francina Armengol, García-Page la describió como una persona dialogante y con experiencia en el ámbito político. Afirmó que la conoció durante su presidencia en Baleares y espera que desempeñe un papel positivo en su nuevo rol. "La he conocido muy bien como presidenta de Baleares y es una persona que ha sabido entenderse con mucha gente y seguramente va a desempeñar un buen papel"

Al ser consultado sobre el papel de EH Bildu en la investidura de María Chivite en Navarra, García-Page indicó que no conoce a fondo su papel, pero elogió la integridad de María Chivite y su enfoque en la política. Consideró que las decisiones políticas, como las abstenciones, tienen consecuencias en el panorama político y que es importante ser consciente de ellas.

"Por mucho que podamos odiar a un partido político, si están en la legalidad, si se abstienen o no, benefician a unos o a otros; si van a la urna, ese voto computa, es lo mismo que pasa en España, si Bildu no apoya al PSOE indirectamente está apoyando a Feijóo, no nos engañemos", ha dicho "a partir de ahí, no es tanto el problema lo que hace cada uno sino de qué estamos dispuestos a vender o alquilar".

García-Page enfatizó la importancia de mantener la línea constitucional en la política y expresó su confianza en que la presidencia de Chivite en Navarra seguirá esta línea y no será influenciada por intereses ajenos a la legalidad. "Tengo claro que la Presidencia de Chivite no es una presidencia bajo alquiler, se ha mantenido siempre muy en la línea constitucional y estoy convencido de que va a ser así", ha concluido.

Las declaraciones de García-Page resaltan las complejidades y desafíos de la situación política actual en España, donde las influencias externas y las alianzas partidistas pueden desempeñar un papel crucial en la dirección del país. La investidura y el funcionamiento de la nueva legislatura se desarrollan en un contexto de múltiples perspectivas y dinámicas políticas.