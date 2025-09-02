Empresa estatal francesa se niega a abandonar el Sáhara pese a las presiones del Polisario

La empresa estatal francesa Gédia, participada en un 51% por la ciudad de Dreux, mantienhe sus planes con el fin de desarrollar infraestructura para la producción de energía solar y eólica en Dajla, en el Sáhara. El Frente Polisario había solicitado la intervención de la organización Western Sahara Resource Watch (WSRW) para intentar bloquear la inversión.

La ONG envió una carta al alcalde de Dreux el 12 de agosto; le preguntaba cómo justificaba este compromiso a la luz del marco jurídico europeo e internacional aplicable al Sáhara Occidental. La asociación presentó una serie de preguntas a las que el alcalde de Dreux no respondió.

Los alcaldes de Dreux, Pierre-Frédéric Billet, y Dajla, Erragheb Hormattollah, firmaron un pacto de amistad el 22 de mayo , lo que marcó el inicio de una futura relación de hermanamiento. Seis semanas después de este evento, una delegación de Dreux, encabezada por Billet, viajó al Sáhara para una visita de trabajo del 7 al 11 de julio.

Gédia planea probar una innovación tecnológica global en Dajla que combina agricultura, acuicultura y conservación del medio ambiente. El proyecto experimental, cuyos detalles se mantienen confidenciales, es objeto de una solicitud de financiación a la embajada de Francia en Marruecos.