Vox centra su discurso en la inmigración y pide el cierre de todos los centros de menores en España

El enfoque de Vox sobre la cuestión migratoria se ha convertido en la pieza angular de su discurso político, después de que Santiago Abascal haya generado un frente común sin diferenciar entre las políticas migratorias del Gobierno y las propuestas para regular la inmigración ilegal del Partido Popular.

Ante la prohibición del delegado de Moncloa en Madrid de realizar la manifestación programada frente al centro de menores inmigrantes de Hortaleza, la formación de Santiago Abascal ha acudido acompañada de los vecinos y ante un fuerte dispositivo policial la portavoz en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha pedido el cierre de todos los centros de menores no acompañados de España, que se encuentran repletos "de ilegales".

Las declaraciones se han producido en una manifestación que había sido prohibida por la Delegación del Gobierno, en la que varios representantes de la organización han alzado la voz para mostrar su apoyo a la menor de 14 años que fue presuntamente violada la semana pasada por un miembro del centro contra el que se han concentrado los vecinos de la localidad.

Moñino ha buscado generar un frente común para no diferenciar entre el PSOE y el PP y ha señalado que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno las agresiones sexuales han aumentado en un 275 por ciento. La mayoría de casos son cometidos por varones extranjeros de entre 31 y 40 años, que han llegado bajo el amparo de "mafias disfrazadas" en referencia a las ONG.

"Exigimos inmediatamente el cierre de todos los centros de ilegales y la deportación de todos aquellos que han llegado de forma ilegal a nuestro país", ha subrayado Moñino.

Vox reafirma que se debe hundir el Open Arms

Ante las preguntas de los medios de comunicación que han acudido a la manifestación que ha sido cancelada, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid ha sido preguntada por las declaraciones de Pedro Sánchez en relación al Open Arms. " Yo también soy católica y digo lo mismo ( que Abascal) hay que confiscar el Open Arms y hundirlo y hay que hundir todas las ONGs que son verdaderas mafias del tráfico de personas", ha sentenciado.

Cabe recordar que el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado en varias ocasiones que habría que terminar con la embarcación que se encuentra en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.