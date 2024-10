El PP enfría una moción de censura: "Hoy no tenemos los votos para cambiar este Gobierno"

La posibilidad de que prospere una moción de censura impulsada por el PP para desbancar a Pedro Sánchez ha ganado fuerza este martes después de Junts haya asegurado que no descarta apoyarla si el Gobierno continúa con sus incumplimientos. Sin embargo, Ana Alós, dirigente del PP, ha querido enfriar el escenario de una moción de censura porque los populares asumen que es muy complicado concitar el apoyo de Junts y Vox: "A día de hoy, no tememos los votos para cambiar este Gobierno, pero no queremos plantear futuribles. Nuestra obligación es denunciar que España no merece el presidente que tenemos", ha afirmado Alós.

Los populares han iniciado acciones judiciales contra el PSOE por las informaciones que han ido apareciendo en los últimos días sobre el pago de favores con dinero en bolsas que llegaban a Ferraz. En concreto, la querella presentada ante la Audiencia Nacional es por los delitos de financiación ilegal, cohecho y tráficos de influencias.