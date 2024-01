España acepta el pasaporte de Kosovo pese a no reconocer su independencia

España reconoce el pasaporte de Kosovo tras la entrada en vigor, el 1 de enero, de la exención de exigencia de visado a los ciudadanos kosovares para acceder al espacio Schengen y de la Unión Europea (UE), han confirmado a Efe fuentes del Ministerio de Exteriores, que dirige José Manuel Albares. Un reconocimiento, no obstante, que "no cambia la postura de no reconocimiento de Kosovo" por parte de España, has precisado.

Hay que señalar que junto a Grecia, Chipre, Eslovaquia y Rumanía, España es uno de los cinco miembros de la Unión Europea que no reconoce la soberanía de Kosovo.

Desde el 1 de enero los kosovares pueden viajar sin visado al espacio de Schengen y de la Unión Europea (UE), una aspiración para la que han trabajado desde 2008, cuando el Parlamento de Pristina declaró de forma unilateral la independencia de la antigua provincia serbia.

Kosovo es el último país de los Balcanes Occidentales que se beneficia de la exención de visado para estancias turísticas en los países adheridos al Tratado de Schengen de libre circulación. Se les abre así un espacio de 4,3 millones de kilómetros cuadrados y 423 millones de ciudadanos de 27 países europeos (23 miembros de la Unión Europea y 4 no comunitarios).

Conflicto Serbia-Kosovo

Por otra parte, la UE ha celebrado este domingo la puesta en marcha del acuerdo entre Serbia y Kosovo para el reconocimiento mutuo de las matrículas a partir del 1 de enero de este año, en un respiro a una crisis que, el año pasado, estuvo cerca de degenerar en un conflicto abierto.

La norma kosovar por la que los serbios que viven en Kosovo tendrán que empezar a usar en sus coches las matrículas oficiales del territorio fue el catalizador de un desbordamiento de la tensión histórica entre Belgrado y Pristina con bloqueos de carreteras y enfrentamientos violentos, que escalaron hasta el punto de que Serbia amagó con desplegar a su Ejército en territorio kosovar.

Ahora, a través de un comunicado, el máximo responsable diplomático de la UE, Josep Borrell, "acoge con satisfacción las decisiones de Kosovo y Serbia de reconocer formalmente las matrículas de los vehículos de cada uno", en una decisión que supone "un paso positivo en la implementación del Acuerdo sobre el Camino hacia la Normalización", la hoja de ruta trazada para normalizar relaciones.

"Esto también constituye un paso en la dirección correcta hacia una mejor integración regional y europea de los Balcanes Occidentales, que en última instancia beneficia a los ciudadanos de la región", concluye la nota.

