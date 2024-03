Exteriores reitera que no está preparando ningún viaje de Yolanda Díaz a Palestina

La política exterior es uno de los asuntos más espinosos para el Gobierno de coalición y a cada foco que se abre, a su vez, emerge un nuevo choque en el Gobierno de coalición. De nuevo, el conflicto entre Israel y Palestina vuelve a tensionar a la coalición, a pesar de que ambos están alineados en reclamar al gobierno de Netanyahu su cese de la guerra y defiendan la solución de los dos estados.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, busca tener un papel importante en la resolución de la guerra entre ambos países en Oriente Medio, a pesar de que fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ya mostró hace meses ante el propio primer ministro de Israel su repulsa ante la guerra y la petición de que defendiera un horizonte de paz duradera. Una reclamación con la que ganó enteros ante la comunidad internacional y el aplauso de sus socios en España, a excepción de Podemos.

Este viernes, la también líder de Sumar volvió a desafiar a Exteriores al reiterar su intención de viajar a Palestina ante la «brutalidad que estamos viviendo». Todo después de que hace semanas el ministerio de Exteriores ya le diera un toque a la ministra gallega al conocer que preparaba un viaje al país del que no tenía conocimiento el ministerio de Exteriores.

La vicepresidenta, que reapareció este viernes en los medios de comunicación tras su viaje a Washington, reafirmó su intención de viajar a Palestina argumentando que la visita de una vicepresidenta al país es de suma relevancia. «Es importante el gesto porque es una vicepresidenta la que va a visualizar lo que está pasando allí y es una auténtica oportunidad», presumió en una entrevista en «Al Rojo Vivo» en La Sexta. Un traslado del que aseguró que el ministerio de Exteriores se encuentra al tanto, a pesar de que el ministro José Manuel Albares fue tajante en su momento negando que se encontrara preparando el viaje del que daba cuenta la vicepresidenta.

Ante su insistencia, y su petición al ministerio de Exteriores de que colaborara en su organización porque «es un viaje peligroso», el ministerio competente ha vuelto a reiterar lo mismo que ya hiciera, tratando de zanjar la polémica y dando a entender que la vicepresidenta no debe viajar a Palestina. En el ministerio de Exteriores son contundentes al afirmar que «la vicepresidenta y el ministro (José Manuel Albares) nunca han hablado de este viaje», según confiesan fuentes de Exteriores consultadas por LA RAZÓN. «Exteriores no está preparando un viaje de la vicepresidenta a Palestina», reiteran. Además, inciden, en «las actuales circunstancias», no puede compararse «la preparación de un viaje a Palestina con un viaje a Washington».

El objetivo de la vicepresidencia segunda es «pedir el alto al fuego y denunciar la hipocresía de la comunidad internacional», una voluntad que ya han reiterado en diversas ocasiones el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro de Exteriores. Desde el entorno del ministro responsable de la política exterior avisan, además, de que «todo el Gobierno se siente representado en la posición sobre Palestina que expresan el Presidente y el Ministerio de Exteriores», con el afán de que la vicepresidenta ceje en su empeño de viajar a Palestina. Y es que, a parte del viaje del presidente del Gobierno a la zona, el ministro de Exteriores emprendió una gira a principios de febrero a Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos para avanzar en la solución de los dos estados. Así, en el Ejecutivo entienden que la labor del presidente y la del ministro es la que debe marcar la pauta española sobre la posición ante el conflicto.