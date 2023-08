Feijóo activa la ronda de contactos: llamará en las próximas horas a Pedro Sánchez

Alberto Núñez Feijóo aseguró que arrancaría este lunes la ronda de contactos y así lo va a hacer: en las próximas horas va a llamar a Pedro Sánchez para solicitarle una reunión. Además, tiene previsto hacer una ronda de conversaciones con todos los grupos parlamentarios, salvo Bildu, y con todos los presidentes autonómicos. "Trabajamos ya en esa investidura en dos planos", ha señalado Borja Sémper, quien ha dicho que trabajan en el "contenido de la propuesta" y en la "apertura de las conversaciones".

Según ha explicado Sémper, Feijóo solicita la reunión con Sánchez para constatar cuál es su "disponibilidad" después de que Sánchez dejara todo para después de la constitución de las Cortes. Asimismo, también ha dicho que Feijóo va a iniciar una ronda de conversaciones con los presidentes autonómicos para conocer cuál es su "posición, necesidades y requerimientos". Si bien, detrás de esta ronda de conversaciones, los populares también pueden lograr posiciones favorables de algunos presidentes autonómicos de gran importancia, como Emiliano García Page en el PSOE e Íñigo Urkullu en el PNV. Page se ha mostrado muy crítico con Sánchez y tiene la autoridad de disponer de una mayoría absoluta para fijar una posición y, de hecho, ya se ha pronunciado en contra de que el PSOE dependa de Carles Puigdemont. Urkullu está por ver qué posición tiene después de que su partido se haya negado a apoyar a Feijóo por Vox, aunque tiene buena relación personal con Feijóo.

Sémper ha recordado por qué van a excluir a Bildu de las conversaciones: "No hay nadie que, por muy descabelladas que sean sus posiciones políticas, que se pueda equiparar a Bildu porque Bildu sigue creyendo que asesinar tuvo alguna justificación". En todo caso, Sémper ha defendido que, con el resto de partidos, se puede abrir un diálogo, sin que ello signifique ceder a todo como hace Sánchez y, en este sentido, ha reivindicado que la ronda de conversaciones va a permitir al PP contrastar su proyecto con el del PSOE porque los populares no están dispuestos a gobernar cediendo a la amnistía y el resto de peticiones de los independentistas como sí están dispuesto los socialistas. "¿Es difícil ganar la investidura? Extraordinariamente difícil. ¿Es imposible? No. La investidura que intenta Feijóo no es a cualquier precio, desde luego no es al precio de la desigualdad entre todos los españoles", ha resumido.

"Pensamos que la ley de amnistía no tiene cabida en el ordenamiento constitucional. Políticamente es un despropósito porque no es una medida pensada en el interés general de los españoles sino pensada a dar solo satisfacción y respuesta a los intereses de un solo hombre, Pedro Sánchez", ha afirmado Sémper.

En cuanto a la propuesta de contenido para la investidura, Sémper ha dicho que se va a concretar en tres grandes ámbitos: una batería de medidas económicas, tendentes a conseguir que la economía crezca y cree empleo y a sanear las cuentas públicas reduciendo la carga fiscal; medidas orientadas a la regeneración institucional; y, las reformas "urgentes" que necesita España, relacionadas con la financiación autonómica, la independencia de la justicia, la garantía de las pensiones, el reto demográfico o las necesidades en sanidad.

