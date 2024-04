Feijóo apuesta por "cambiar el procés por la convivencia" en Cataluña

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto por segunda vez a la festividad de Sant Jordi desde que es líder del PP y ha asegurado que para él este día es "inspirador" de lo que su partido quiere hacer en Cataluña.

Feijóo defendió el modelo del PP que dijo que es el de "la concordia, el modelo de la unidad, el de todos los pueblos de España que conviven con sus especificidades", frente a un modelo "rupturista" que dijo no comparte, que es el que defienden los independentistas y que "hace pequeño a Cataluña" y que fractura y tensiona la sociedad. Indicó que San Jordi es lo contrario del modelo separatista ya que es capaz de congregar a todos los ciudadanos en base a la tolerancia y al conocimiento y la concordia. En las puertas de un nuevo periodo electoral para Cataluña que celebrará elecciones el próximo 12 de mayo indicó que es un buen momento para "reflexionar" y dijo que aunque habrá muchas papeletas solo habrá dos opciones: el partido independentista más el PSC que "están en un planteamiento de rupturismo en Cataluña y apuntó que el PSC no tiene un proyecto para Cataluña sino "para que Sánchez siga en el Gobierno de España" y los independentistas quieren tener algo que les permita tener algo y para ello, apuntó, necesitan que Sánchez siga en La Moncloa. Sin embargo, Feijóo dijo que "lamentablemente ni el PSC ni los separatistas Cataluña sigue con algunos indicadores preocupantes donde hay poca inversión en educación, dificultades en el ámbito sanitario, la tercera comunidad con más déficit público de España, con un mayor número de okupaciones...

El PP intentará "reconducir la convivencia" planteando un modelo centrado en los problemas de la gente, en el "realismo de las cosas cotidianas". "Estamos hartos de que se hable mucho de la Generalitat y poco de Cataluña. Nosotros venimos a hablar de Cataluña que necesita cambiar el procés que es la división por la convivencia". Subrayó que "somos constitucionalistas y autonomistas y no somos separatistas" y se mostró seguro de que la "mayoría de los catalanes prefiere vivir juntos y no fragmentados y saben que no tenemos ningún compromiso con partidos separatistas y el PSC sí porque gobierna con ellos", dijo.

El líder del PP indicó que él no tiene ningún interés en que la gente esté en prisión -en referencia a Carles Puigdemont en la que los separatistas han indicado que sería una mala noticia que así fuera-. Feijóo apuntó que su interés es que las leyes sean iguales para todos los ciudadanos y los políticos no se conviertan en los caciques del siglo XXI que son capaces de hacer leyes con nombre y apellidos y de autosolventar sus problemas con la justicia porque el resto de ciudadanos tienen que cumplir con las leyes". Sobre qué libro le regalaría dijo propondría a Carles Puigdemont que lea la Constitución porque el pueblo de Cataluña la votó "masivamente" porque en ella "cabemos todos".

Sobre las elecciones vascas Feijóo dijo que lo más importante es que Bildu ha empatado en escaños con el PNV, que tiene un gran aliado que es Sánchez y que gracias al blanqueamiento del PSOE Bildu ha conseguido algo inédito que es ser una fuerza que puede gobernar en el País Vasco. Puso en valor la "remontada" de un 2,5% lograda en el País Vasco y "hemos cumplido todas las expectativas de las encuestas y hemos mejorado". Además, apuntó que hoy el PP de Euskadi tiene "más futuro que hace un mes".